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Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги»

28 сентября
2023 год

Новости кино >>
28 сентября 2023
Компания Global Film показала фрагмент комедийной драмы «Дурные деньги» режиссёра Крэйга ГиллеспиКруэлла»), основанной на реальной истории, которая была описана в книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». Для больших экранов сюжет адаптировали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, которые ранее работали репортёрами в Wall Street Journal.


Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке! Но обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав лёгкие деньги!

Главные ролик в картине исполнили Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн, Пит Дэвидсон, Америка Феррера, Шейлин Вудли, Винсент Д'Онофрио, Ник Офферман, Клэнси Браун, Дейн ДеХаан, Энтони Рамос, Талия Райдер, Кейт Бертон, Дениз Акдениз и Деннис Фанни.

Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги»

Крэйг Гиллеспи сам принимал участие в событиях, разворачивающихся в фильме: его сын вложился в акции GameStop и даже заработал на них. Он пытался отговорить отца от поспешных действий с акциями, но в итоге Гиллеспи постигла неудача, и он потерял свои деньги. По словам сценариста и продюсера фильма Лорен Шукер Блум, снимать киноленты у Гиллеспи все же получается лучше, чем играть на бирже.

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто-2023. В российский прокат фильм «Дурные деньги» выходит 5 октября.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   29.09.2023 - 00:36
ООООчень жду этот фильм. Судя по трейлеру - это будет супер кайф читать далее>>
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фотографии >>
Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги» фотографии
Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги» фотографии
Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги» фотографии
Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги» фотографии
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