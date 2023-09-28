Сет Роген и бесконечные телефонные звонки в отрывке из фильма «Дурные деньги»

Компания Global Film показала фрагмент комедийной драмы «Дурные деньги
» режиссёра Крэйга Гиллеспи
(«Круэлла
»), основанной на реальной истории, которая была описана в книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». Для больших экранов сюжет адаптировали Ребекка Анджело
и Лорен Шукер Блум
, которые ранее работали репортёрами в Wall Street Journal.
Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке! Но обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав лёгкие деньги!
Главные ролик в картине исполнили Пол Дано
, Сет Роген
, Себастьян Стэн
, Пит Дэвидсон
, Америка Феррера
, Шейлин Вудли
, Винсент Д'Онофрио
, Ник Офферман
, Клэнси Браун
, Дейн ДеХаан
, Энтони Рамос
, Талия Райдер
, Кейт Бертон
, Дениз Акдениз
и Деннис Фанни
.
Крэйг Гиллеспи сам принимал участие в событиях, разворачивающихся в фильме: его сын вложился в акции GameStop и даже заработал на них. Он пытался отговорить отца от поспешных действий с акциями, но в итоге Гиллеспи постигла неудача, и он потерял свои деньги. По словам сценариста и продюсера фильма Лорен Шукер Блум, снимать киноленты у Гиллеспи все же получается лучше, чем играть на бирже.
Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто-2023. В российский прокат фильм «Дурные деньги
» выходит 5 октября.
обсуждение >>