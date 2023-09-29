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Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма следующей весной

29 сентября
2023 год

Новости кино >>
29 сентября 2023

Съемки нового фильма Андрея Звягинцева «Юпитер» стартуют следующей весной и пройдут в Испании и Франции, сообщает Variety.

Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма следующей весной
фото: (c) Анна Матвеева / Variety

Фильм описывают как «безжалостное исследование власти и коррупции». В центре сюжета — российский олигарх, столкнувшийся с суровой реальностью. Звягинцев отметил, что «Юпитер» — очень современная история, которая выходит за рамки сегодняшнего политического контекста. «Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — говорит режиссер.

К проекту присоединились оператор Михаил Кричман и художник-постановщик Андрей Понкратов, работавшие со Звягинцевым над «Нелюбовью» и «Левиафаном».

Производством «Юпитера» займутся компании Hype Studios Ильи Стюарта и Павла Бури, Anonymous Content, Lorem Ipsum Entertainment, Les Films du Losange и Elastica Films.
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