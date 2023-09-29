Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма следующей весной

Съемки нового фильма Андрея Звягинцева «Юпитер» стартуют следующей весной и пройдут в Испании и Франции, сообщает Variety.
фото: (c) Анна Матвеева / Variety
Фильм описывают как «безжалостное исследование власти и коррупции». В центре сюжета — российский олигарх, столкнувшийся с суровой реальностью. Звягинцев отметил, что «Юпитер» — очень современная история, которая выходит за рамки сегодняшнего политического контекста. «Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — говорит режиссер.
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