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Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko

29 сентября
2023 год

Новости кино >>
29 сентября 2023

Премьера режиссерского дебюта Дарьи Мороз «Секс. До и после» состоится 12 октября в Okko. Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В баре «Лед» знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. Во время своего выступления стендап-комик Клим (Григорий Калинин) замечает Олесю (Анна Снаткина), которая никак не реагирует на его шутки. Мужчина средних лет Эдуард (Ян Цапник) угощает за барной стойкой раскрепощенную Эльвиру (Евгения Дмитриева). После квиза парень (Олег Гаас) знакомится с вегетарианкой (Даша Верещагина). История каждой пары разделена на две части – до и после, за кадром остается только их секс. Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара – администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова). Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.

В сериале приняли участие Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Ангелина Стречина, Артем Быстров, Ксения Теплова, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Марина Александрова, Никита Кологривый, Антон Кузнецов, Инна Степанова, Игорь Верник, Гоша Куценко, Александр Горбатов, Даниил Воробьев, Светлана Иванова, Виталий Кищенко, Елена Подкаминская, Кирилл Власов и другие.

Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Наше кино про то, что секс в жизни – не главное. От слова совсем! Несмотря на название. Конечно, провокативные темы, как и энергия между мужчиной и женщиной, – присутствуют в сценах и ситуациях. Но наше кино про взаимоотношения людей, микротоки между ними, про разный возраст, разных социальных персонажей, про то, какими мы бываем нелепыми и настоящими, про то, как легко обмануться и не всегда в плохую сторону. Именно поэтому он достаточно сложный. В российском кино, как мне кажется, довольно мало диалоговых, жанровых историй, сделанных на флирте, тонком юморе, легком дыхании и иронии. Это была сложная задача как для меня, так и для всей группы и каждого артиста. Но, кажется, мы с ней справились! Как сказал папа: «Дочь сняла смешное кино». А от папы, поверьте, это очень крутая оценка!» — поделилась Дарья Мороз.

Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

На прошедшем фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сериал «Секс. До и после» участвовал в конкурсной программе и был отмечен специальным призом «Открытие «Нового сезона», которым попечительский совет наградил режиссера Дарью Мороз.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   29.09.2023 - 15:52
Мало что значит получить специальный приз. Никогда на это не обращаю внимание. Лучше посмотреть ролик и попробовать само разобраться. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko фотографии
Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko фотографии
Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko фотографии
Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko фотографии
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