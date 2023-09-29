Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko

Премьера режиссерского дебюта Дарьи Мороз «Секс. До и после» состоится 12 октября в Okko. Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В баре «Лед» знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. Во время своего выступления стендап-комик Клим (Григорий Калинин) замечает Олесю (Анна Снаткина), которая никак не реагирует на его шутки. Мужчина средних лет Эдуард (Ян Цапник) угощает за барной стойкой раскрепощенную Эльвиру (Евгения Дмитриева). После квиза парень (Олег Гаас) знакомится с вегетарианкой (Даша Верещагина). История каждой пары разделена на две части – до и после, за кадром остается только их секс. Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара – администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова). Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.
«Наше кино про то, что секс в жизни – не главное. От слова совсем! Несмотря на название. Конечно, провокативные темы, как и энергия между мужчиной и женщиной, – присутствуют в сценах и ситуациях. Но наше кино про взаимоотношения людей, микротоки между ними, про разный возраст, разных социальных персонажей, про то, какими мы бываем нелепыми и настоящими, про то, как легко обмануться и не всегда в плохую сторону. Именно поэтому он достаточно сложный. В российском кино, как мне кажется, довольно мало диалоговых, жанровых историй, сделанных на флирте, тонком юморе, легком дыхании и иронии. Это была сложная задача как для меня, так и для всей группы и каждого артиста. Но, кажется, мы с ней справились! Как сказал папа: «Дочь сняла смешное кино». А от папы, поверьте, это очень крутая оценка!» — поделилась Дарья Мороз.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
На прошедшем фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сериал «Секс. До и после» участвовал в конкурсной программе и был отмечен специальным призом «Открытие «Нового сезона», которым попечительский совет наградил режиссера Дарью Мороз.
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