Юрий Колокольников выживает в постапокалиптическом мире в приключенческом экшне «Последний Ронин»

В Казахстане стартовали съемки масштабного приключенческого фантастического экшна «Последний Ронин», который станет полнометражным дебютом для режиссера Макса Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», занимающейся производством проекта совместно с Zoom Production и онлайн-кинотеатром Okko.
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»
История разворачивается в (не)далеком будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире – два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47.
Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.
«Нам очень важно создать кино, которое будет соответствовать времени по части формы и смыслов. Мы делаем большой упор на визуал, художественная группа вместе с креативным продюсером создали удивительный по стилю мир. Я не мог бы и мечтать о более комфортных условиях для дебютного фильма, где генеральные продюсеры выказывают полное доверие моему видению, начиная от музыки, заканчивая подходом к экшн-сценам. И, конечно, у нас феноменальные актеры, с которыми мне посчастливилось создать невероятно ярких, характерных и стильных персонажей. Планку мы задрали такую, что уже не терпится поскорее показать фильм зрителям, чтобы все при просмотре задавались вопросом, разве так можно было?» — говорит Макс Шишкин.
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»
«Для нас с режиссером это особенный проект. Это не только эпические приключения с невероятными драками и крутыми костюмами, но и сильнейший визуальный стиль. Благодаря нашей творческой команде и великолепному реквизиту мы намерены поднять планку экшн-сцен до новых высот и очень надеемся, что зрителю понравится, так как у нас есть планы не только на вторую часть, а даже на приквел», — говорит генпродюсер фильма Владимир Маслов.
По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, у картины также есть серьезный международный потенциал.
Съемки пройдут в песчаных окрестностях Алма-Аты и на окраинах Дербисека на юге Казахстана. Выход фильма в прокат запланирован на 2024 год, дистрибьютор – «Централ Партнершип».
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