Теннисистка Светлана Кузнецова попадет на прием к психологу-провокатору Максиму Матвееву в третьем сезоне «Триггера»

В третьем сезоне сериала «Триггер» к актерскому составу присоединилась известная спортсменка Светлана Кузнецова. Титулованная теннисистка России, обладательница четырех кубков Большого шлема, заслуженный мастер спорта России сыграет профессиональную спортсменку, которая попала на прием к психологу-провокатору Артему Стрелецкому (Максим Матвеев). В новом сезоне он вернется к практике и снова будет помогать людям экстремальными, но действенными методами, сообщает пресс-служба Кинопоиска.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
История героини Светланы Кузнецовой вдохновлена событиями из реальной жизни теннисистки: во время матча итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре она отрезала себе косу. Тогда Кузнецова выиграла у польской спортсменки Агнешки Радваньской. Этот поступок впечатлил шоураннера сериала Александру Ремизову — и в новом сезоне у психолога-провокатора появится похожий кейс.
«"Триггер" — один из моих любимых сериалов. Когда Александра Ремизова предложила мне роль, я испытала шок и детскую радость. Моя героиня мне очень близка и очень понятна. Я переживала, как и многие профессиональные спортсмены, серьезные психологические кризисы. Особенно эта тема актуальна для теннисистов, так как мы являемся одиночниками и всё переживаем в себе. На съемках, погружаясь в роль, очень часто я испытывала реальные эмоции, так как прекрасно помню их», — поделилась Светлана Кузнецова.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Светлана Кузнецова серьезно готовилась к съемкам, в этом ей помогли создатели сериала. Она несколько месяцев работала с преподавателями по актерскому мастерству, вместе с режиссером Игорем Твердохлебовым подробно разбирала каждую сцену на площадке во время репетиций, а также следовала профессиональным советам Максима Матвеева.
«Играть в кадре со Светланой Кузнецовой было интересно. Она смело берется за каждую сцену, это восхищает и вызывает большое уважение. Светлана — непрофессиональная актриса, на съемках она просто делала так, как считала нужным, и получилось очень непосредственно. А еще в силу профессиональных особенностей она до миллиметра запоминает огромные мизансцены. Мы снимали сцену на корте: на одной реплике ей нужно было отбить определенное количество мячей, а на другой — переместиться по огромному корту. Светлана сразу правильно прошла по всем меткам, сказала нужный текст, — и сцена сложилась. Не каждый артист может запомнить всё сразу. А она смогла», — рассказал Максим Матвеев.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Третий сезон сериала станет продолжением полнометражного фильма об Артеме Стрелецком. После событий фильма Стрелецкий возвращается в столицу — к семье, психологической практике и своему прошлому, которое так и не отпустил. Чтобы начать новую жизнь, ему нужно наконец разобраться со старой: вытащить бывшую жену из тюрьмы, вылечить отца и раскрыть главную семейную тайну. Новый сезон «Триггера» состоит из восьми серий, съемки стартовали летом.
Шоураннером сериала вновь стала Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент», «Монастырь»). Проект производится компаниями «Лунапарк» и Плюс Студией на основе формата, созданного продюсерской компанией «Среда».
Премьера третьего сезона сериала «Триггер» состоится в 2024 году на Кинопоиске.
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