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Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки»

29 сентября
2023 год

Новости кино >>
29 сентября 2023
В Москве завершаются съемки третьего сезона сериала «Детектив на все руки». Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году, сообщает пресс-служба телеканала.

Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки»
фото: Пресс-служба ТВЦ

Главный герой – следователь Виктор Селиванов (Алексей Морозов) — после ничего для него не значащей случайной любовной связи с бывшей одноклассницей Вероникой (Юлия Проскурякова) попадает в любовный треугольник. Вероника вовсе не намерена отступать, и делает все возможное, чтобы увести Виктора из семьи. Его жена Наташа (Дарья Калмыкова) узнает об измене, и их союз находится на грани развода. При этом супруги вынуждены, как и прежде, вместе вести дела и расследовать преступления.

Также в актерском составе Владимир Бутенко и Олег Назаров. Режиссерское кресло занял Петр Степин.

«С Петром мы работали еще в 2013 году. Он был режиссером фильма «Тили тили тесто», в котором я сыграла главную роль. Поэтому было интересно и волнительно снова оказаться на одной съемочной площадке», — рассказала Юлия Проскурякова.
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№ 1
colybri   29.09.2023 - 17:49
Как же достали все эти любовные треугольники ! Неужели нельзя показать пару расследователей у которых в личной жизни все нормально и без соплей ? Опять эти избитые штампы в духе пресловутых "Танцев...". читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки» фотографии
Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки» фотографии
Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки» фотографии
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