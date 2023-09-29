Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки»

В Москве завершаются съемки третьего сезона сериала «Детектив на все руки». Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба ТВЦ
Главный герой – следователь Виктор Селиванов (Алексей Морозов) — после ничего для него не значащей случайной любовной связи с бывшей одноклассницей Вероникой (Юлия Проскурякова) попадает в любовный треугольник. Вероника вовсе не намерена отступать, и делает все возможное, чтобы увести Виктора из семьи. Его жена Наташа (Дарья Калмыкова) узнает об измене, и их союз находится на грани развода. При этом супруги вынуждены, как и прежде, вместе вести дела и расследовать преступления.
«С Петром мы работали еще в 2013 году. Он был режиссером фильма «Тили тили тесто», в котором я сыграла главную роль. Поэтому было интересно и волнительно снова оказаться на одной съемочной площадке», — рассказала Юлия Проскурякова.
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