Крис Хемсворт и Педро Паскаль присматриваются к триллеру в духе «Схватки»

Крис Хемсворт
и Педро Паскаль
планируют сыграть в триллере по новелле «Преступление 101» (Crime 101) из сборника Дона Уинслоу «Сломанные» (Broken). Согласно Deadline
, зрителей ожидает криминальная история в духе «Схватки
» Майкла Манна
.
За права на адаптацию борются стриминговые сервисы Netflix и Amazon — сумма сделки может составить 100 миллионов долларов. Режиссера для будущей ленты уже нашли в лице Барта Лейтона, снявшего «Американских животных
».
Фильм расскажет про то, как по всему Тихоокеанскому побережью происходит несколько крупных краж драгоценностей. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, однако у детектива Лу Лубесника есть другие соображения по поводу вора.
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