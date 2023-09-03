Крис Хемсворт и Педро Паскаль присматриваются к триллеру в духе «Схватки»

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Новости кино Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома» В фильме также снялись Равшана Куркова, Давид Манукян и Алексей Маклаков

Лайфстайл Минкульт отказался выпускать «Барби» и «Оппенгеймера» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям» России В ведомстве подчеркнули, что сокращение голливудских лент в прокате способствует развитию отечественной индустрии

Новости кино Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс» Сериал выйдет на Иви в 2024 году

Новости кино Премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» с Джоди Фостер перенесена на 2024 год Ранее релиз был намечен на конец 2023-го

Новости кино Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня» В прокате с 21 сентября

Новости кино Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября Премьера сериала «Черное облако» состоится в Okko