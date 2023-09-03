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Крис Хемсворт и Педро Паскаль присматриваются к триллеру в духе «Схватки»

3 сентября
2023 год

Новости кино >>
3 сентября 2023
Крис Хемсворт и Педро Паскаль планируют сыграть в триллере по новелле «Преступление 101» (Crime 101) из сборника Дона Уинслоу «Сломанные» (Broken). Согласно Deadline, зрителей ожидает криминальная история в духе «Схватки» Майкла Манна.

Педро Паскаль / Крис Хемсворт / Дон Уинслоу
фото: deadline.com

За права на адаптацию борются стриминговые сервисы Netflix и Amazon — сумма сделки может составить 100 миллионов долларов. Режиссера для будущей ленты уже нашли в лице Барта Лейтона, снявшего «Американских животных».

Фильм расскажет про то, как по всему Тихоокеанскому побережью происходит несколько крупных краж драгоценностей. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, однако у детектива Лу Лубесника есть другие соображения по поводу вора.
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