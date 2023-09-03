Создатель «Дороги на Арлингтон» и «Человека-мотылька» поставит новый триллер

Создатель «Дороги на Арлингтон
» и «Человека-мотылька
» Марк Пеллингтон возьмется за постановку основанного на реальных событиях экшен-триллера «Мама» (MOM) для Roundtable Entertainment, уверяет Deadline
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Зрителям обещают «наполненную адреналином»
историю о матери-одиночке, которая отправляется в путешествие через всю страну, собирая воедино улики в поисках своей дочери-подростка, ставшей жертвой ужасов торговли людьми. За сценарий отвечает Брент Джордан.
По словам Пеллингтона, «это динамичная история о защите и мести. Фильм исследует цену насилия и справедливости, когда обыкновенная мать оказывается в необычных обстоятельствах. Это напряженный драматический триллер с сильной главной ролью, эмоциональный, интересный и обоснованный».
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