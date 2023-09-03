Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Современное якутское кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Режиссеру «Деликатесов» и «Амели» Жан-Пьеру Жёне исполнилось 70 лет

3 сентября
2023 год

Новости кино >>
3 сентября 2023

Сегодня, 3 сентября, исполнилось 70 лет знаменитому французскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Жан-Пьеру Жёне, подарившему нам незабываемую «Амели».


Будущий мастер родился 3 сентября 1953 года в Роане, расположенном в Луаре — департаменте на востоке Франции. В 17 лет стал работником телефонной компании, а в 21-летнем возрасте устроился в маленькую анимационную студию. В 1974-м на кинофестивале мультипликационных фильмов познакомился с Марком Каро, издававшим в ту пору анимационный журнал. С 1975-го по 1978-й вместе с ним снимал мультфильмы. В течение следующих десяти лет создал пять короткометражек. Одной из них был снятый в 1981-м совместно с Каро «Бункер последнего выстрела», ставший культовым в среде синефилов.

В полнометражном кино дебютировал в 1991-м черной комедией «Деликатесы», созданной в соавторстве с Каро. Спустя четыре года дуэт представил публике фэнтези «Город потерянных детей», а в 1997-м вышел «Чужой 4. Воскрешение», снятый Жёне в Голливуде уже без постоянного соавтора. Этапным фильмом для режиссера стала «Амели» с Одри Тоту в главной роли, собравшая множество наград. В 2004-м экранизировал детективный роман Себастьяна Жапризо «Долгая помолвка», где также сыграла Тоту. Среди других его работ — «Казанова», «Пустяки», «Неудачники», «Невероятное путешествие мистера Спивета» и «Большой баг».

Читать Мы встретились в странное время: фильм «Амели» 20 лет спустя

Женат на монтажере Лизе Салливан. В 1995-м участвовал на Венецианском кинофестивале в качестве члена жюри. Обладатель 45 престижных наград, включая премию BAFTA, две статуэтки Европейской киноакадемии, шесть «Сезаров» и призы фестивалей в Торонто, Карловых Варах и Токио.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Десять пуль в лицо французской демократии: этапные фильмы из 90-х с родины Зидана и Бессона
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Жан-Пьер ЖёнеМарк КароОдри Тоту
фильмы
АмелиБольшой багБункер Последнего ВыстрелаГород потерянных детейДеликатесыДолгая помолвкаНевероятное путешествие мистера СпиветаНеудачникиПустякиЧужой 4. Воскрешение

фотографии >>
Режиссеру «Деликатесов» и «Амели» Жан-Пьеру Жёне исполнилось 70 лет фотографии
на съемках фильма «Чужой 4. Воскрешение»
Режиссеру «Деликатесов» и «Амели» Жан-Пьеру Жёне исполнилось 70 лет фотографии
Режиссеру «Деликатесов» и «Амели» Жан-Пьеру Жёне исполнилось 70 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Максим Пастер
1 сентября ушёл из жизни артист оперы Максим Пастер.
Людмила Мелешко
31 августа ушла из жизни актриса Людмила Мелешко.
Кирилл Ильин
24 августа ушёл из жизни актёр Кирилл Ильин.

День рождения >>

Елена Антипова
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Александр Строев
Виталий Яковлев
Кшиштоф Залеский
Алан Лэдд
Холт МакКаллани
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Голда. Судный день
биография, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, США, 2023
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Паранормальные явления. Ритуальный дом
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Пернатый патруль
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Вычитание
драма, мистика, триллер
Иран, Франция, 2022
Гнев материнский
детектив, триллер
США, 2023
Карточный долг
криминальный фильм, триллер
Казахстан, 2023
Концерт отменяется
комедия
Россия, 2023
Нейросеть
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Праздники
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2023
Телекинез
мистика, триллер
Россия, 2023
Я делаю шаг
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?