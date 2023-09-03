Режиссеру «Деликатесов» и «Амели» Жан-Пьеру Жёне исполнилось 70 лет

Сегодня, 3 сентября, исполнилось 70 лет знаменитому французскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Жан-Пьеру Жёне
, подарившему нам незабываемую «Амели».
Будущий мастер родился 3 сентября 1953 года в Роане, расположенном в Луаре — департаменте на востоке Франции. В 17 лет стал работником телефонной компании, а в 21-летнем возрасте устроился в маленькую анимационную студию. В 1974-м на кинофестивале мультипликационных фильмов познакомился с Марком Каро
, издававшим в ту пору анимационный журнал. С 1975-го по 1978-й вместе с ним снимал мультфильмы. В течение следующих десяти лет создал пять короткометражек. Одной из них был снятый в 1981-м совместно с Каро «Бункер последнего выстрела
», ставший культовым в среде синефилов.
В полнометражном кино дебютировал в 1991-м черной комедией «Деликатесы
», созданной в соавторстве с Каро. Спустя четыре года дуэт представил публике фэнтези «Город потерянных детей
», а в 1997-м вышел «Чужой 4. Воскрешение
», снятый Жёне в Голливуде уже без постоянного соавтора. Этапным фильмом для режиссера стала «Амели
» с Одри Тоту
в главной роли, собравшая множество наград. В 2004-м экранизировал детективный роман Себастьяна Жапризо «Долгая помолвка
», где также сыграла Тоту. Среди других его работ — «Казанова», «Пустяки
», «Неудачники
», «Невероятное путешествие мистера Спивета
» и «Большой баг
».
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Мы встретились в странное время: фильм «Амели» 20 лет спустя
Женат на монтажере Лизе Салливан. В 1995-м участвовал на Венецианском кинофестивале в качестве члена жюри. Обладатель 45 престижных наград, включая премию BAFTA, две статуэтки Европейской киноакадемии, шесть «Сезаров» и призы фестивалей в Торонто, Карловых Варах и Токио.
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