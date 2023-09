Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее»

Геймерам представится шанс окунуться в мир культовой трилогии Роберта Земекиса Назад в будущее ». Правда, не в полноценном продолжении серии, а в дополнении к симулятору мойки под давлением PowerWash Simulator, чей трейлер был опубликован на днях.По информации Gematsu , игрокам предстоит отмыть, помимо знаменитой машины времени марки DeLorean, фургон и поезд Дока Брауна, часовую башню Хилл-Вэлли и театр Голомакс.Набор стоимостью около восьми долларов создавался студией-разработчиком FuturLab совместно с Universal Games и Digital Platforms, которые проконтролировали бережный перенос шедевров Земекиса в игровое пространство. Релиз дополнения намечен на текущий год. Сама же игра доступна на консолях и ПК.Для PowerWash Simulator подобные коллаборации не в новинку. Ранее геймерам предложили DLC, связанные с Final Fantasy Губкой Бобом . Что касается «Назад в будущее», то на ее счету уже с десяток игр, включая квест Back to the Future: The Game от Telltale Games.