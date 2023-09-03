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Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее»

3 сентября
2023 год

Новости кино >>
3 сентября 2023
Геймерам представится шанс окунуться в мир культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Правда, не в полноценном продолжении серии, а в дополнении к симулятору мойки под давлением PowerWash Simulator, чей трейлер был опубликован на днях.



По информации Gematsu, игрокам предстоит отмыть, помимо знаменитой машины времени марки DeLorean, фургон и поезд Дока Брауна, часовую башню Хилл-Вэлли и театр Голомакс.

Набор стоимостью около восьми долларов создавался студией-разработчиком FuturLab совместно с Universal Games и Digital Platforms, которые проконтролировали бережный перенос шедевров Земекиса в игровое пространство. Релиз дополнения намечен на текущий год. Сама же игра доступна на консолях и ПК.

Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее»
фото: youtube.com

Для PowerWash Simulator подобные коллаборации не в новинку. Ранее геймерам предложили DLC, связанные с Final Fantasy, Ларой Крофт и Губкой Бобом. Что касается «Назад в будущее», то на ее счету уже с десяток игр, включая квест Back to the Future: The Game от Telltale Games.
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Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее» фотографии
Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее» фотографии
Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее» фотографии
Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее» фотографии
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