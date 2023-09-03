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В Сибири начнется «Война миров»

3 сентября
2023 год

Новости кино >>
3 сентября 2023
В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица «Война миров: Сибирь», уверяет Telegram-канал игрового раздела «Кинопоиска».



За разработку игры, навеянной бессмертным произведением Герберта Уэллса, отвечает отечественная студия 1C Game Studios, на чьем счету многопользовательский «Калибр» и грядущий карточный роглайк по «Сказкам Старой Руси».

Игроков ожидают приключения в альтернативной Российской Империи образца XIX века, а точнее 1896 года, когда она сталкивается с вторжением пришельцев с Марса, решивших захватить Землю. По сюжету несколько персонажей, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток страны.

В Сибири начнется «Война миров»
фото: siberiawotw.com

Помимо глубоко проработанного сюжета и классических типажей из истории России конца XIX века, геймерам обещают перестрелки с использованием десятков видов оружия, включая пулемет «Максим», стелс-элементы и пространственные головоломки.

Создатели называют «Войну миров: Сибирь» амбициозным мультимедийным проектом AAA-уровня. Поговаривают о том, что это будет сочетание игровой графики и реальных съемок с живыми актерами в духе незабвенной Command & Conquer: Red Alert. В настоящий момент ведется поиск специалистов, так что о дате релиза пока рано говорить.

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