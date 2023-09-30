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Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

30 сентября
2023 год

Новости кино >>
30 сентября 2023

Netflix на неделе зашел с козырей: показал фрагмент «Скотта Пилигрима», а заодно тизеры экранизаций Tomb Raider и Devil May Cry. Про «Пилигрима» читайте ниже, эпос про Данте — эни (корейская анимация), а про Лару Крофт — американиме, так что едем дальше. Второй кур аниме про киберпанк-меха «Синдуальность: Нуар» от студии 8bitСиняя тюрьма: Блю Лок», «О моем перерождении в слизь») выйдет уже в январе. Тогда же, в первый зимний месяц, ожидается продолжение «Короля огненной охоты» от Signal.MDСлова пузырятся подобно газировке», «Полноценная жизнь онлайн»). «Кровавый побег» Горо ТанигутиКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ван-Пис: Красный») определился с премьерой, но не до конца: вампирское аниме выйдет в 2024-м, но когда именно — никто еще не знает. У «Страны песков» вышел очередной трейлер — правда, не аниме, а одноименной экшн-РПГ.


Достаточно просто упомянуть студию Ghibli, чтобы тут же привлечь к себе внимание: в августе администрация префектуры Айти объявила об учреждении матчемейкинг-ивента: специального мероприятие для неженатых и незамужних, которое позволит тяготеющим к одиночеству японцам наладить новые связи, подружиться и, чем ками ни шутят, начать романтические отношения. В качестве площадки для благого начинания выбрали тематический парк развлечений Ghibli: там группы, разбитые на шесть человек (три женщины и три мужчины), должны будут искать кусочки артов, а потом собирать из них цельную картинку. Как только народ услышал о мероприятии, то тут же обвалил сайт заявками: 1175 мужчин и 1074 женщины изъявили желание социализироваться в живописном парке Ghibli. При этом свободных слотов — всего 400. Как администрация будет выкручиваться и выбирать победителей (не в стиле же «Королевской битвы»! — непонятно, но четыре сотни счастливчиков отправятся заводить знакомства 7 октября. Без помощи студии справилась Пару Итагаки: создательница «Выдающихся зверей» вышла замуж. В течение последних трех лет, пока мангака работала, будущий муж готовил ей вот такие вкусности — даже если это не брак, заключенный на небесах, то уж точно блестящая партия. Наконец, Харухи Судзумия возвращается: любительницу всего загадочного ждет новое (уже 13-е) ранобэ.

Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о комедии с пандами «Выходной Господина Злодея» или долгожданном финале «Волейбола!!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Обзор «Выдающихся зверей», чья создательница связала себя узами брака
Ожидание второго сезона «Семьи шпиона» почти закончилось. Уже 7 октября обаятельная Аня Форджер и другие герои манги Тацуи Эндо вернутся в мир захватывающих приключений. В преддверии премьеры студии WitАтака титанов», «Невеста чародея») и CloverWorksОбещанный Неверленд», «Милый во Франксе») выпустили новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами).


Лойд приглашает фиктивную жену на романтическое свидание, Йор ждет новая миссия, а любительница авантюр Анечка наряжается шпионкой и следит за родителями. Энергичный опенинг Kurakura, написанный композитором meiyo, исполнила певица Ado (Ута из «Ван-Пис»), а завершающий трек Todome no Ichigeki предоставил VaundyРейтинг короля», «Человек-бензопила») при участии американского гитариста Кори Вонга.

Читать «Семья шпиона»: всё, что нужно знать о конфликте Весталиса и Остании
Аниме «Скотт Пилигрим жмёт на газ» покажут уже в ноябре, и в нем примут участие почти все актеры из знаменитого фильма Эдгара РайтаМалыш на драйве», «Прошлой ночью в Сохо»). Премьера захватывающего сериала от студии Science SaruБлюз машины времени о четырёх с половиной татами», «Повесть о доме Тайра») состоится 17 ноября на Netflix и обещает восемь эпизодов. Смотрим фрагмент с русскими субтитрами.


Скотт Пилигрим — 22-летний участник рок-группы Sex Bob-Omb, фанат комиксов и видеоигр — выясняет, что понравившуюся ему девушку зовут Рамона Флауэрс, и она работает курьером на Amazon Netflix. Юноша делает заказ и терпеливо ждет, когда его доставят. Спустя сутки любовь всей жизни появляется на пороге его квартиры с DVD-диском.

Читать Семь ошибок молодости Рамоны Флауэрс в фильме Эдгара Райта
Отдохнуть душой и подлечить нервы в «Лагере на свежем воздухе» можно будет в следующем году. Сотрудники студии 8bit показали первый трейлер третьего сезона.


Милые девочки Рин, Надэсико и их подруги продолжат уютный поход и любование Фудзисан под вступительный трек новой японской группы Kiminone и согревающий сердце эндинг в исполнении Asaka, ранее уже принимавшей участие в проекте. Вместе со студией сменилась и команда: теперь за режиссуру отвечает Син ТосакаО моем перерождении в слизь» и «Чара-хранители!»), за сценарий — Масафуми СугиураДевушки-пони», «Баракамон»), а за дизайн персонажей — Хисанори Хасимото (режиссер анимации в предпоследней «Атаке титанов»). Не коснулись перемены только композитора — бессменного Акиюки Татэямы.

Читать Почему «Лагерь на свежем воздухе» — отличный способ борьбы со стрессом
Психологический сэйнэн «Миги и Дали» от студии Geek ToysСмертельная игра мертвой горы», «Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?»), выйдет в эфир 2 октября. Познакомиться со съемочной группой можно в июльском дайджесте, а пока смотрим ролик (с русскими субтитрами) и слушаем эндинг Skyline в исполнении коллектива Nulbarich.


Не только лишь совы не то, чем кажутся. Бездетные супруги Сонояма усыновляют в сиротском приюте очаровательного подростка, но они и не подозревают, что их любимый приемный сын Хатори — это близнецы Миги и Дали, меняющиеся местами. Мальчики скрывают личности, чтобы узнать зловещую тайну прошлого.

Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

Манга «Миги и Дали» выходила в журнале Harta с июля 2017 года по ноябрь 2021-го и была собрана в семь танкабонов. К сожалению, это последняя работа Нами Сано: 36-летняя мангака скончалась 5 августа.

Читать «Летнее время» — еще одно зловещее аниме про (не)сиблингов и страшную тайну
Сериал «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса» стартует 8 октября — и зазывает зрителей новым трейлером. Ролик сопровождается опенингом Up to Me! вокально-инструментального ансамбля Little Glee Monster и эндингом Friends Are For от MOONCHILD.


Спустя 16 лет после победы над Королем Демонов в «Семи смертных грехах» начинается новая история: юный Персиваль узнает, что он один из Четырех всадников Апокалипсиса и становится свидетелем трагической смерти дедушки. Погоревав и осмыслив ситуацию, мальчик отправляется в путешествие и находит друзей.

Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

Над проектом работают: режиссер Маки КодайраБоруто: Новое поколение Наруто») на студии Telecom Animation FilmБашня Бога», «Синий термальныйй»), сценарист Сигэру МуракосиБезумный азарт», «Не издевайся, Нагаторо»), чардиз Ёити Такада (ключевая анимация в «Стальном алхимике: Братство» и «Пожирателе душ»), композиторы Хироюки СаваноАтака титанов») и Кота ЯмамотоКайна в великом снежном море»). В роли Персиваля — начинающий сэйю Сё Комура (студент из «Игры друзей»).

Читать «Корзинка фруктов» — фантастический ромком о грехах и доверии
Бонус: мечтали ли вы когда-нибудь залезть в трусы Амуро Рэя из «Гандама»? Вне зависимости от ответа, Bandai Namco предоставляет такую возможность. Даже в двух цветовых решениях.

Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   30.09.2023 - 10:22
блин ну новости есть откровенно странные аахах честное слово, не особенно уже успеваю следить за выходом всех аниме. ибо стало слишком много читать далее>>
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Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю фотографии
Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю фотографии
Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю фотографии
Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю фотографии
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