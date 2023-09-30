Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

Netflix
на неделе зашел с козырей: показал фрагмент «Скотта Пилигрима»
, а заодно тизеры экранизаций Tomb Raider
и Devil May Cry
. Про «Пилигрима» читайте ниже, эпос про Данте — эни
(корейская анимация), а про Лару Крофт — американиме, так что едем дальше. Второй кур аниме про киберпанк-меха «Синдуальность: Нуар»
от студии 8bit
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
», «О моем перерождении в слизь
») выйдет уже в январе. Тогда же, в первый зимний месяц, ожидается продолжение «Короля огненной охоты»
от Signal.MD
(«Слова пузырятся подобно газировке
», «Полноценная жизнь онлайн
»). «Кровавый побег
» Горо Танигути
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ван-Пис: Красный
») определился с премьерой, но не до конца: вампирское аниме выйдет в 2024-м, но когда именно — никто еще не знает. У «Страны песков»
вышел очередной трейлер — правда, не аниме, а одноименной экшн-РПГ.
Достаточно просто упомянуть студию Ghibli
, чтобы тут же привлечь к себе внимание: в августе администрация префектуры Айти объявила об учреждении матчемейкинг-ивента: специального мероприятие для неженатых и незамужних, которое позволит тяготеющим к одиночеству японцам наладить новые связи, подружиться и, чем ками
ни шутят, начать романтические отношения. В качестве площадки для благого начинания выбрали тематический парк развлечений Ghibli: там группы, разбитые на шесть человек (три женщины и три мужчины), должны будут искать кусочки артов, а потом собирать из них цельную картинку. Как только народ услышал о мероприятии, то тут же обвалил сайт заявками: 1175 мужчин и 1074 женщины изъявили желание социализироваться в живописном парке Ghibli. При этом свободных слотов — всего 400. Как администрация будет выкручиваться и выбирать победителей (не в стиле же «Королевской битвы
»! — непонятно, но четыре сотни счастливчиков отправятся заводить знакомства 7 октября. Без помощи студии справилась Пару Итагаки
: создательница «Выдающихся зверей»
вышла замуж. В течение последних трех лет, пока мангака работала, будущий муж готовил ей вот такие вкусности
— даже если это не брак, заключенный на небесах, то уж точно блестящая партия. Наконец, Харухи Судзумия
возвращается: любительницу всего загадочного ждет новое (уже 13-е) ранобэ.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о комедии с пандами «Выходной Господина Злодея»
или долгожданном финале «Волейбола!!»
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Обзор «Выдающихся зверей», чья создательница связала себя узами брака
Ожидание
второго сезона «Семьи шпиона»
почти закончилось. Уже 7 октября обаятельная Аня Форджер
и другие герои манги Тацуи Эндо
вернутся в мир захватывающих приключений. В преддверии премьеры студии Wit
(«Атака титанов
», «Невеста чародея
») и CloverWorks
(«Обещанный Неверленд
», «Милый во Франксе
») выпустили новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами).
Лойд
приглашает фиктивную жену на романтическое свидание, Йор
ждет новая миссия, а любительница авантюр Анечка наряжается шпионкой и следит за родителями. Энергичный опенинг Kurakura
, написанный композитором meiyo
, исполнила певица Ado
(Ута из «Ван-Пис
»), а завершающий трек Todome no Ichigeki
предоставил Vaundy
(«Рейтинг короля
», «Человек-бензопила
») при участии американского гитариста Кори Вонга
.
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«Семья шпиона»: всё, что нужно знать о конфликте Весталиса и Остании
Аниме «Скотт Пилигрим жмёт на газ»
покажут уже в ноябре, и в нем примут участие почти все
актеры из знаменитого фильма Эдгара Райта
(«Малыш на драйве
», «Прошлой ночью в Сохо
»). Премьера захватывающего сериала
от студии Science Saru
(«Блюз машины времени о четырёх с половиной татами
», «Повесть о доме Тайра
») состоится 17 ноября на Netflix
и обещает восемь эпизодов. Смотрим фрагмент с русскими субтитрами.
Скотт Пилигрим
— 22-летний участник рок-группы Sex Bob-Omb, фанат комиксов и видеоигр — выясняет, что понравившуюся ему девушку зовут Рамона Флауэрс
, и она работает курьером на
Amazon
Netflix. Юноша делает заказ и терпеливо ждет, когда его доставят. Спустя сутки любовь всей жизни появляется на пороге его квартиры с DVD-диском.
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Семь ошибок молодости Рамоны Флауэрс в фильме Эдгара Райта
Отдохнуть душой и подлечить нервы в «Лагере на свежем воздухе»
можно будет в следующем году. Сотрудники студии 8bit
показали первый трейлер третьего сезона
.
Милые девочки Рин
, Надэсико
и их подруги продолжат уютный поход и любование Фудзисан под вступительный трек новой японской группы Kiminone
и согревающий сердце эндинг в исполнении Asaka
, ранее уже принимавшей участие в проекте. Вместе со студией сменилась и команда: теперь за режиссуру отвечает Син Тосака
(«О моем перерождении в слизь
» и «Чара-хранители!
»), за сценарий — Масафуми Сугиура
(«Девушки-пони
», «Баракамон
»), а за дизайн персонажей — Хисанори Хасимото
(режиссер анимации в предпоследней «Атаке титанов»
). Не коснулись перемены только композитора — бессменного Акиюки Татэямы
.
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Почему «Лагерь на свежем воздухе» — отличный способ борьбы со стрессом
Психологический сэйнэн «Миги и Дали»
от студии Geek Toys
(«Смертельная игра мертвой горы
», «Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?
»), выйдет в эфир 2 октября. Познакомиться
со съемочной группой можно в июльском дайджесте, а пока смотрим ролик (с русскими субтитрами) и слушаем эндинг Skyline
в исполнении коллектива Nulbarich
.
Не только лишь совы не то, чем кажутся. Бездетные супруги Сонояма усыновляют в сиротском приюте очаровательного подростка, но они и не подозревают, что их любимый приемный сын Хатори — это близнецы Миги и Дали, меняющиеся местами. Мальчики скрывают личности, чтобы узнать зловещую тайну прошлого.
Манга «Миги и Дали» выходила в журнале Harta
с июля 2017 года по ноябрь 2021-го и была собрана в семь танкабонов. К сожалению, это последняя работа Нами Сано
: 36-летняя мангака скончалась 5 августа.
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«Летнее время» — еще одно зловещее аниме про (не)сиблингов и страшную тайну
Сериал «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса»
стартует 8 октября — и зазывает зрителей новым трейлером. Ролик сопровождается опенингом Up to Me!
вокально-инструментального ансамбля Little Glee Monster
и эндингом Friends Are For
от MOONCHILD
.
Спустя 16 лет после победы над Королем Демонов в «Семи смертных грехах
» начинается новая история: юный Персиваль узнает, что он один из Четырех всадников Апокалипсиса и становится свидетелем трагической смерти дедушки. Погоревав и осмыслив ситуацию, мальчик отправляется в путешествие и находит друзей.
Над проектом работают: режиссер Маки Кодайра
(«Боруто: Новое поколение Наруто
») на студии Telecom Animation Film
(«Башня Бога
», «Синий термальный
й»), сценарист Сигэру Муракоси
(«Безумный азарт
», «Не издевайся, Нагаторо
»), чардиз Ёити Такада
(ключевая анимация в «Стальном алхимике: Братство
» и «Пожирателе душ
»), композиторы Хироюки Савано
(«Атака титанов
») и Кота Ямамото
(«Кайна в великом снежном море
»). В роли Персиваля — начинающий сэйю Сё Комура
(студент из «Игры друзей
»).
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«Корзинка фруктов» — фантастический ромком о грехах и доверии
Бонус
: мечтали ли вы когда-нибудь залезть в трусы Амуро Рэя
из «Гандама
»? Вне зависимости от ответа, Bandai Namco предоставляет
такую возможность. Даже в двух цветовых решениях.
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