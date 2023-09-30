Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт»

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30 сентября Открыт прием заявок на участие в Восьмом Арктическом международном фестивале «Золотой ворон» Киносмотр пройдет с 15 по 28 апреля 2024 года в городе Анадырь

30 сентября Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю А еще свадьбы, близнецы, уютный поход, смертельные грехи и примкнувший к ним Скотт Пилигрим

29 сентября Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки» Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году