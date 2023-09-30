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Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт»

30 сентября
2023 год

Новости кино >>
30 сентября 2023

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Романа Ярославцева «Счастье на десерт». Главные роли исполнили Янина Исаичкина и Владимир Бутенко, уточняет пресс-служба канала «Dомашний».

Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Янины Исаичкиной, «история проекта про обретение силы и уверенности в себе на первой взгляд хрупкой героини и путь через испытания к настоящей себе. Надю я запомнила неутомимой. Я думаю, она станет примером многим женщинам, которые смогли достойно пройти жизненные трудности и преобразиться».

Главная героиня мини-сериала Надя – лучший кондитер города и владелица кафе, на открытие которого ей пришлось взять кредит, заложив свою маленькую квартирку, где она живет с мужем. Совладелицей кафе является ее подруга Зоя – она занимается продвижением и мечтает, чтобы их дело стало успешнее. И на это есть все шансы – влиятельный предприниматель Карташов выбирает заведение Нади для празднования пятилетия дочери, на банкет приглашены лучшие люди города. Однако вечер превращается в абсолютную катастрофу – у именинницы случается приступ аллергии. Карташов в ярости, он решительно настроен наказать Надю. На этом несчастья не заканчиваются – ее сестра погибла в аварии, племянница осталась сиротой, а муж изменил с ее лучшей подругой.

Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На съемках были профессиональные кулинары, которые давали советы и показывали, как, например, правильно украсить торт. При этом движения моих рук в кадре должны были быть отточены, как у профи, чтобы зритель не усомнился, что герой — настоящий кулинар. Мне кажется, я справился с этой задачей. Название проекта говорит само за себя, что каждый достоин счастья, но подается оно только в конце трапезы», — рассказал Владимир Бутенко.

В сериале также сыграли Яна Чигир, Ирина Улановская, Михаил Маликов, Алексей Кондрашов, Александр Князев и другие актеры.
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Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт» фотографии
Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт» фотографии
Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт» фотографии
Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт» фотографии
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