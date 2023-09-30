Открыт прием заявок на участие в Восьмом Арктическом международном фестивале «Золотой ворон»

Фестиваль является одним из крупнейших международных культурных событий на Крайнем Севере и Арктике России. В 2024-м запланировано проведение не менее 200 мероприятий в 22 регионах, с вовлечением многотысячной аудитории участников и зрителей, а также миллионной аудитории онлайн. Гран-при смотра вручается по результатам зрительского голосования, организованного в рамках показов Международного конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов. Остальные награды вручаются по решению экспертного жюри, за исключением Специального приза Оргкомитета фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
«Традиционно в рамках фестиваля пройдут конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, обширная образовательная и деловая программы. Впервые в этом году киносмотр станет частью целой экосистемы, а именно — креативного пространства "Золотой ворон", которое объединит кино, музыку, гастрономические, спортивные и культурные события. Прямо на Анадырском лимане будет воздвигнут ледовый экран и иглу из снега и льда», — поделился планами художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин.
Заявки принимаются в международные конкурсы полнометражных художественных и неигровых фильмов, игровых и документальных короткометражек, короткометражных мультфильмов, а также в региональный конкурс «Киновзлет», в котором примут участие короткометражные игровые и неигровые ленты хронометражем менее 52 минут, созданные не ранее 1 января 2022-го на территории Чукотского автономного округа и не принимавшие ранее участие в данной программе фестиваля. Подать заявку можно заполнив онлайн форму на официальном сайте смотра, а иностранным участникам доступна запись через онлайн-платформы Filmfreeway и Festhome. Более подробная информация о правилах и порядке подачи заявок размещена на сайте «Золотого ворона» в разделе «Регламент».
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