Открыт прием заявок на участие в Восьмом Арктическом международном фестивале «Золотой ворон»

анонс

Янина Исаичкина и Владимир Бутенко подадут «Счастье на десерт»

А еще свадьбы, близнецы, уютный поход, смертельные грехи и примкнувший к ним Скотт Пилигрим

Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю

29 сентября

Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки»

Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году