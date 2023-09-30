У Марины Митрофановой и Владимира Курцебы украли мечты

По словам Марины Митрофановой, «главная мысль проекта, как мне кажется, — верить в свою мечту и не отступать от своих ценностей, кто бы что вам не рассказывал».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Зрителям расскажут историю про сестер Лилию и Розу, которые возвращаются в родной город. Лиля – с красным дипломом дизайнера-модельера и мечтами открыть ателье, а Роза, провалившись в модельной школе, выпросить у отца деньги на второй шанс. Но отец умирает от инфаркта, оставив семье цветочный магазин и долги, с которыми вынуждена разбираться Лиля. Заместитель мэра Маркова давно положила глаз на магазин и хочет использовать его в своих целях, поэтому предлагает девушкам выгодное предложение. Роза и мама согласны на сделку, но Лиля отказывается – она не может предать наследство отца. После этого на семью обрушивается череда несчастий: от тюрьмы до «наезда» бандитов.
«Главное, что меня зацепило в этой роли, как говорят актеры, есть, что поиграть. Соболевский через весь сюжет проносится как на американских горках – от невероятного успеха до полного уничтожения. Основная мысль, которая вложена в наш проект – от мечты нельзя отказываться. Надо идти к ней, добиваться во что бы то ни стало», — говорит Владимир Курцеба.
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