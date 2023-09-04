Стартовал прием заявок на Второй фестиваль авторского кино «Зимний»

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В России создают «на стыке кино и видеоигры» сюжетный приключенческий экшен от третьего лица, навеянный произведением Герберта Уэллса

3 сентября

Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее»

Это случится в дополнении к симулятору мойки под давлением PowerWash Simulator