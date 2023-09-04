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Кириллу Пирогову исполнилось 50 лет

4 сентября
2023 год

Новости кино >>
4 сентября 2023
Сегодня, 4 сентября, исполнилось 50 лет заслуженному артисту России, композитору и популярному актеру театра, кино, телевидения и дубляжа Кириллу Пирогову.

Кириллу Пирогову исполнилось 50 лет
фото: domkino.tv

Кирилл Альфредович Пирогов родился 4 сентября 1973 года в иранском Тегеране. В детстве занимался в театральной студии под руководством Сергея Зиновьевича Казарновского, окончил музыкальную школу. Свободно говорит по-английски и по-французски. В 1994-м окончил ВТУ имени Щукина. Работает в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

В кино дебютировал в 1995-м, сыграв главную роль в фильме Георгия Данелия «Орел и решка», но настоящую популярность актеру принесла роль Ильи Сетевого в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Зрительскую любовь также заслужил и исполнением главной роли в сериале Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». Не остались незамеченными и немой Кац в сериале «Красная капелла» и Палач в беспредельной балабановской комедии «Жмурки».

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На счету актера более 40 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Сестры» Сергея Бодрова-младшего, «Азазель» Александра Адабашьяна, «Прогулка» Алексея Учителя, «Питер FM» Оксаны Бычковой, «Игра» Александра Рогожкина, «Агитбригада "Бей врага!"» и «Поклонница» Виталия Мельникова, «Братство» Павла Лунгина и дилогии Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров». Снимался в сериалах «Ростов-папа», «Доктор Живаго», «Адмиралъ», «Исчезнувшие», «Территория», «Троцкий», «МакМафия», «Переговорщик» и в британской ленте «Игры шпионов». Читал закадровый текст в фильме Бычковой «Плюс один», подарил свой голос главному герою в «Игре в модерн» и написал музыку к сериалу «Откровения» и картинам «Питер FM», «Раскоп» и «Сохрани мою речь навсегда».

Обладатель множества престижных наград, включая «Нику», две «Чайки», премию Станиславского и призы фестивалей «Золотой витязь» и «Московская премьера».
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