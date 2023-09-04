Кириллу Пирогову исполнилось 50 лет

Сегодня, 4 сентября, исполнилось 50 лет заслуженному артисту России, композитору и популярному актеру театра, кино, телевидения и дубляжа Кириллу Пирогову
.
Кирилл Альфредович Пирогов
родился 4 сентября 1973 года в иранском Тегеране. В детстве занимался в театральной студии под руководством Сергея Зиновьевича Казарновского, окончил музыкальную школу. Свободно говорит по-английски и по-французски. В 1994-м окончил ВТУ имени Щукина. Работает в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко
».
В кино дебютировал в 1995-м, сыграв главную роль в фильме Георгия Данелия
«Орел и решка
», но настоящую популярность актеру принесла роль Ильи Сетевого в культовом фильме Алексея Балабанова
«Брат-2
». Зрительскую любовь также заслужил и исполнением главной роли в сериале Кирилла Серебренникова
«Дневник убийцы
». Не остались незамеченными и немой Кац в сериале «Красная капелла
» и Палач в беспредельной балабановской комедии «Жмурки
».
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На счету актера более 40 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Сестры
» Сергея Бодрова-младшего
, «Азазель
» Александра Адабашьяна
, «Прогулка
» Алексея Учителя
, «Питер FM
» Оксаны Бычковой
, «Игра
» Александра Рогожкина
, «Агитбригада "Бей врага!"
» и «Поклонница
» Виталия Мельникова
, «Братство
» Павла Лунгина
и дилогии Фёдора Бондарчука
«Обитаемый остров
». Снимался в сериалах «Ростов-папа
», «Доктор Живаго
», «Адмиралъ
», «Исчезнувшие
», «Территория
», «Троцкий
», «МакМафия
», «Переговорщик
» и в британской ленте «Игры шпионов
». Читал закадровый текст в фильме Бычковой «Плюс один
», подарил свой голос главному герою в «Игре в модерн
» и написал музыку к сериалу «Откровения
» и картинам «Питер FM», «Раскоп
» и «Сохрани мою речь навсегда
».
Обладатель множества престижных наград, включая «Нику», две «Чайки», премию Станиславского и призы фестивалей «Золотой витязь» и «Московская премьера».
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