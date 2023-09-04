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Завершились съемки «Мальвины» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым

4 сентября
2023 год

Новости кино >>
4 сентября 2023
Завершились съемки комедии «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой, Никитой Ефремовым, Сауле Юсуповой, Аристархом Венесом и Николаем Шрайбером. За производство картины отвечают продюсерская компания «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатр Kion, уточняет пресс-служба «МТС».

Завершились съемки «Мальвины» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам режиссера и композитора ленты Дарьи Чаруши, «фильм получился очень красивый. По-настоящему красивый и гораздо многослойнее, чем я думала, когда мы только приступили к съемкам. Настя и Марина привнесли честность и какой-то совершенно новый юмор в историю, Никита – сексуальность, а команда создала мир, в который хочется заглянуть. Я думаю, зритель должен посмотреть это кино, чтобы удивиться – удивиться тому, как привычное может стать сказкой».

Это история невероятно талантливой в детстве и потерянной в свои тридцать Васе (Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства – девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине (Ивлеева) Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

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«Мальвина – уникальна. Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого, у неё точно есть чему поучиться всем нам. Из-за того, что она так эксцентрична, ее особенно интересно играть: "придумывать" и воплощать героиню с хулиганским характером, основанным на переосмыслении всем известного с детства "рафинированного" персонажа. Будем удивлять», — говорит Анастасия Ивлеева.

Выход в прокат запланирован на 28 марта 2024 года, эксклюзивная цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION. Дистрибьютором «Мальвины» выступает компания «Атмосфера кино».
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Анастасия Ивлеева станет воображаемой подругой Марины Васильевой в комедии «Мальвина»
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Завершились съемки «Мальвины» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым фотографии
Завершились съемки «Мальвины» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым фотографии
Завершились съемки «Мальвины» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым фотографии
Завершились съемки «Мальвины» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым фотографии
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