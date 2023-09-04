Объявлена программа Третьего Московского Курдского кинофестиваля

Третий Московский Курдский кинофестиваль, который состоится в столице с 12 по 19 октября, объявил программу. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс игрового кино вошли пять полнометражных фильмов, в конкурс документального — семь картин, а в короткометражной секции — 27 художественных и неигровых лент. География участников разнообразна — конкурсные работы созданы в Ираке, Иране, Турции, Германии, Греции, Швеции, Сирии, Испании.
фото: пресс-служба фестиваля
Курды – это народ без единого государства, проживающий в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Фильмы смотра погрузят зрителей в эстетику и богатство этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов курдского народа. В этом году в спектре фестиваля Иран и Восточный (Иранский) Курдистан с очень богатой историей и традициями. Открытие и закрытие состоятся в кинотеатре «Иллюзион». Фестивальные показы будут проходить в кинотеатре «КАРО 7 Атриум», а Ночь курдского кино состоится в Lumiere Hall. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фестиваль откроется картиной Бахмана Гобади «Время пьяных лошадей», отмеченной «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале в номинации «режиссерский дебют» и призом ФИПРЕССИ. Это история семьи из пяти человек, которая после смерти отца вынуждена самостоятельно выживать в курдской деревне на границе Ирана и Ирака. На закрытии состоится мировая премьера фильма «Пять килограмм грецких орехов» ирано-курдского режиссера Бехруза Гобади, брата Бахмана Гобади. Картина основана на реальной истории любви Мохаммада Нура, который выступил членом логистической бригады картины. Картину лично представят на закрытии смотра режиссер и актеры Нури Сейедмохаммад и Тагизаде Фатемех.
фото: пресс-служба фестиваля
В полнометражный конкурс вошли драма «Дыра в стене» о сумевшем погрузиться в мир поэзии Курдистана американском курдологе, лента «Перед наступлением ночи» о попытке художницы найти свой собственный путь в условиях чрезвычайного положения, мелодрама «Жизнь снежинки» о том, как сильный снегопад свел вместе двух людей, влюбившихся друг в друга с первого взгляда, «Пиребок» о браке по расчету, переросшем в заботу и любовь, и лента «Я вырастил для тебя гранаты» о том, как человек переживает потерю собственного сына и пересматривает отношение к жизни, понимая, что несчастье может случиться и с ним самим.
Конкурс документальных полнометражных картин состоит из фильмов, которые рассказывают о разных сферах жизни курдов. Среди них «Традиционная курдская кухня», главный герой которой путешествует и проводит гастрономическое исследование регионов Курдистана, «Танбур» о композиторе и исследователе игры на инструменте танбуре, социальная лента «Хотелось бы, чтобы это был сон» о бежавшей от войны в Сирии в Турцию семье, которая все же надеется вернуться обратно, роуд-муви «Как далеко мы сможем зайти» о семейной паре, путешествующей через Турцию в Грузию, которые в момент пандемии оказываются запертыми в Центральной Анатолии, социальная «Память» о поисках останков жертв преследований и пыток в 90-е годы в Курдистане и «Свадьба в Африне», показывающая свадебную церемонию 1995 года и рассказывающая о тех, кто на ней присутствовал и что с ними стало за время гражданской войны, ИГ, турецкого вторжения и разрушительного землетрясения. Еще один участник конкурса — «Мост для Рожавы» — посвящен поездке делегации из ФРГ на северо-восток Сирии, чтобы подготовить подписание первого городского партнерства с одним из районов Берлина.
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурсе игровых короткометражек 16 лент из Ирана, Турции и Ирака. Это политические, военные и социальные драмы, а также картины, затрагивающие философские вопросы о поиске человеческих ценностей. В конкурсе неигровых короткометражек включено 11 лент из Ирака, Ирана, Швеции, Сирии, Испании и Германии. Они посвящены курдской миграции, влиянию войны на разные сферы жизни, а также спорту, родному языку и защите прав. В рамках фестиваля также состоятся спецпоказы этнографического фильма Георгия Параджанова «Дети Адама» и картины Амасия Мартиросяна «Курды-езиды».
обсуждение >>