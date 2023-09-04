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Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна»

4 сентября
2023 год

Новости кино >>
4 сентября 2023

Опубликована первая тизер-сцена сериала продюсерской компании «Среда» и онлайн-кинотеатра Иви «Золотое дно», автором которого выступил Сергей Минаев.



В представленном отрывке героиня Юлии Снигирь — опытный финансист Надежда — возвращается в строительный холдинг семьи Градовых, откуда ее уволили сразу после смерти владельца компании. Рад восстановлению в должности опытного сотрудника только инициатор ее возвращения — вернувшийся к делам Градов-старший. Остальные члены семьи не скрывают своего недовольства, видя в Надежде конкурентку за многомиллионное наследство.

«Моя героиня Надежда, безусловно, хочет отомстить Градовым, но ею движет не только это. Все-таки она человек рациональный, в некоторой степени хладнокровный, и не стала бы тратить силы на простую месть. Надя амбициозна по праву — она действительно талантливый управленец, и поэтому заслуживает настоящего успеха в этой сфере. Так что она пришла забрать свое. Должность, деньги, власть. Надю не пробивает неприязнь со стороны Градовых, у нее крепкие нервы. В этом смысле я на нее совсем не похожа — я воспринимаю действительность гораздо эмоциональнее, реагирую на окружающих острее и уж точно не способна на хладнокровную месть», — рассказала Юлия Снигирь.

Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале Ильи Ермолова также снялись Алексей Гуськов, Ростислав Бершауэр, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин и Александр Новин.

«Золотое дно» впервые покажут в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Премьера на платформе Иви состоится в 2024 году.
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Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна» фотографии
Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна» фотографии
Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна» фотографии
Юлия Снигирь возвращается после увольнения в строительный холдинг в тизер-сцене «Золотого дна» фотографии
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