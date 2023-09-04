Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Iowa откроют «Бар МоскваЧики»

«Эта история мультижанровая: здесь есть и комедия, и мелодрама, и даже элементы мюзикла. Другой интересный ингредиент этого коктейля — участие непрофессиональных актеров, известных зрителям своими другими талантами. Для меня, как для режиссера, это творческий вызов. Я взялся за работу с огромным удовольствием. Можно сказать, что этот фильм — большой аттракцион. На мой взгляд, у нас давно не снималось ничего подобного», — рассказал режиссер Анарио Мамедов.
Зрителей ожидает рассказ о трех молодых подругах из Москвы, таких разных на первый взгляд, но связанных общими переживаниями. Девушки едут развеяться в Питер. Неожиданно для самих себя, на последние сбережения они покупают бар и знакомятся с тремя парнями, у которых есть одна тайна. Завязывается противостояние, полное интриг и неожиданных поворотов.
фото: пресс-служба фильма
По словам продюсера Михаила Погосова, «кастинг был очень сложным. Нам нужно было собрать ярких, модных, красивых и запоминающихся актеров и актрис. Нельзя сказать, что мы быстро нашли наших звезд. На это ушло немалое количество времени, порядка полугода. Мы думали, подбирали, проводили какие-то опросы, и вот, в конце концов, выбрали этот состав. Сейчас они блестяще показывают себя на съемках, чему мы очень рады».
На площадке оказались и те, для кого фильм стал дебютом в большом кино. «Я даже не задумывалась о том, что когда-то попаду в большое кино. Когда меня пригласили на пробы, внутри заиграл азарт, стало интересно принять этот вызов. Сейчас я наращиваю темпы, учусь у партнерш и партнеров», — говорит исполнительница главной роли Iowa.
фото: пресс-служба фильма
Для некоторых артистов «Бар МоскваЧики» — возможность попробовать себя в новом амплуа. В частности, герой Марка Богатырёва – «рокер, нигилист, идеолог, немного отрицающий всё и всех вокруг. Мне редко достаются такие роли, и показалось, что очень интересно попробовать сыграть такого персонажа».
Давид Манукян попал в каст спонтанно, его заметили на съемках другого проекта. Как и многих в съемочной группе, его привлек сценарий: «Мне очень понравился сюжет. Это фильм про любовь, важные ценности, добро. Меня утвердили, и я начал знакомиться со своим героем: какой он, какие у него повадки, характер. В какой-то момент он может показаться аферистом, но не все так просто. Я бы хотел, чтобы люди посмотрели это кино и просто подняли себе настроение».
фото: пресс-служба фильма
В фильме зрителей ждет несколько сюжетных линий. Одна из них — личная жизнь главных героинь. По словам Екатерины Шкуро, «всем движет и управляет любовь: что бы ты ни делал и где бы ни оказался. Она и подтолкнула наших героинь действовать, несмотря на все происходящие с ними трудности. Здесь она дает особую огранку всей ситуации. Для русского кинематографа это довольно нетипичный сюжет, даже со всеми разрушениями, пожарами, которые будут происходить, все равно побеждает любовь».
Зрителям обещают самые живописные улицы города на Неве. Здесь же пройдут съемки одной из главных сцен приключенческой комедии. Из Санкт-Петербурга команда фильма переместится в Москву, где по сюжету становились характеры главных героинь. Городские локации, известные широкой аудитории, станут неотъемлемой частью картины, а в съемочном павильоне под Троицком создали бар «МоскваЧики».
фото: пресс-служба фильма
Михаил Тарабукин отмечает, что Санкт-Петербург стал идеальным местом для событий, разворачивающихся в фильме: «Это приключенческая, атмосферная, молодёжная, ситуативная комедия. Основное действие происходит в городе любви, страсти, романтики, разбитых сердец, беспечности, раскаяния – все это смешали в одном шейкере и вылили на зрителя».
Дмитрий Красилов, сыгравший в картине яркую роль, поделился, что сюжет фильма «Бар МоскваЧики» напомнил ему события из его жизни: «Меня эта история зацепила лично, я готов поспорить, не только со мной происходила подобная ситуация. Вся жизнь идет под откос, и ты стараешься вырваться из этих проблем, переезжаешь в новый город и начинаешь все с нуля: "А давай сделаем вот так. Пойдем вот в ту сторону. Подружимся с этим человеком. Из этого что-то выйдет"».
фото: пресс-служба фильма
Яна Кошкина, исполнившая одну из главных женских ролей, также отметила личное сходство со своей героиней: «Наверное, многим женщинам близка эта идея: если что-то не ладится в карьере или личной жизни, то надо что-то менять. Например, переехать в Петербург и открыть бар. Так импульсивно и на эмоциях. Мне это тоже свойственно».
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