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«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино

4 сентября
2023 год

Новости кино >>
4 сентября 2023
Фонд кино поддержит производство 16 российских картин иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, и 12 национальных мультфильмов. Списки опубликованы на сайте организации.

«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино
фото: кадр из фильма «Литвяк»

Среди игровых фильмов поддержку получат «1993», «Блиндаж», «Вредная привычка», «Злой город», «Императрицы», «Литвяк», «Федя. Народный футболист», «Хоккейные папы», «Адам и Ева 2.0», «Ангелы Ладоги», «Колотун», «Красный шелк», «Крузенштерн. Регата тысячелетия», «Миссия "Ганг"», «Ополченец» и «Русские морозы».

В список поддержанных анимационных работ включены «Доктор Динозавров», «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"», «Кощей. Тайна живой воды», «Малуша», «Маракуда», «На связи», «Невельской», «Серафима», «Сказки Енисея», «Три кота и Ледниковый период», «Фиксики и инопланетяне» и «Финник 2».
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