«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино

Фонд кино поддержит производство 16 российских картин иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, и 12 национальных мультфильмов. Списки опубликованы на сайте организации.
В список поддержанных анимационных работ включены «Доктор Динозавров», «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"», «Кощей. Тайна живой воды», «Малуша», «Маракуда», «На связи», «Невельской», «Серафима», «Сказки Енисея», «Три кота и Ледниковый период», «Фиксики и инопланетяне» и «Финник 2».
обсуждение >>