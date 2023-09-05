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Стартовал прием заявок на Второй фестиваль авторского кино «Зимний»

5 сентября
2023 год

Новости кино >>
5 сентября 2023

Стартовал прием заявок на Второй Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Согласно пресс-службе смотра, в конкурсной программе могут принять участие игровые полнометражные отечественные фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2022-2023 годах. Работу необходимо прислать до 20 октября по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru.

Стартовал прием заявок на Второй фестиваль авторского кино «Зимний»
фото: zimnyfest.ru

Кинофестиваль пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и кинотеатры сети «Москино». В рамках смотра, помимо главного приза, вручат награды за лучшие режиссуру, мужскую и женскую роли, сценарий и визуальное решение. Программным директором «Зимнего» является гендиректор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая, а генеральным продюсеррм – кинопродюсер Максим Королёв.

В текущем году организаторы приняли решение расширить конкурс и увеличить число фестивальных программ. В рамках фестиваля также пройдут Форум Российских киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино», специальная кинопрограмма «Зимний – детям» и еще ряд мероприятий. Конкурсную программу, состав жюри и фестивальные площадки объявят через два месяца, в ноябре.

Первый Открытый фестиваль российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» прошел со 2 по 8 декабря 2022 года. Главного приза была удостоена лента Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».
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