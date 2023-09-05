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Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17»

5 сентября
2023 год

Новости кино >>
5 сентября 2023
13 сентября на Disney+ состоится премьера аниме «Жар-птица: Эдем17», основанного на оригинальной истории «бога манги» Осаму Тэдзуки. Производством мини-сериала на четыре эпизода занималась Studio 4°CВоспоминания о будущем», «Детройт, город металла»).


Роми и Джорж переселяются на «Эдем17», но жизнь на пустынной планете, где нет ничего, кроме камней, трудна и опасна. Джордж погибает в результате несчастного случая, а женщина остается одна с маленьким сыном Каином и роботом, наделенным искусственным интеллектом. Стараясь продлить собственную жизнь ради ребенка, заботливая мать принимает странное решение и погружается в криосон, однако из-за технического сбоя выйти из анабиоза ей удастся только через 1300 лет.

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К актерскому составу присоединились новые сэйю: повзрослевшего Каина озвучивает Рёхэй Кимура (Аюму Горики из «Необычного такси», Арата Цуруки из «Моего счастливого брака»), а голосом звездного исследователя Макимуры стал Синтаро Асанума (Ё Хатори из «Синего оркестра», Масаки Такигава из «Клуба стрельбы из лука»). Эндинг Eien no Kizuna исполнит группа Libera.

Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17»

У мини-сериала есть полнометражная версия с альтернативной концовкой «Жар-птица: Цветок Эдема». Ее покажут в кинотеатрах Японии 3 ноября.

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Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17» фотографии
Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17» фотографии
Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17» фотографии
Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17» фотографии
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