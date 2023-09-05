Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17»

13 сентября на Disney+
состоится премьера аниме «Жар-птица: Эдем17»
, основанного на оригинальной истории
«бога манги» Осаму Тэдзуки
. Производством мини-сериала
на четыре эпизода занималась Studio 4°C
(«Воспоминания о будущем
», «Детройт, город металла
»).
Роми и Джорж переселяются на «Эдем17», но жизнь на пустынной планете, где нет ничего, кроме камней, трудна и опасна. Джордж погибает в результате несчастного случая, а женщина остается одна с маленьким сыном Каином и роботом, наделенным искусственным интеллектом. Стараясь продлить собственную жизнь ради ребенка, заботливая мать принимает странное решение и погружается в криосон, однако из-за технического сбоя выйти из анабиоза ей удастся только через 1300 лет.
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К актерскому составу
присоединились новые сэйю: повзрослевшего Каина озвучивает Рёхэй Кимура
(Аюму Горики
из «Необычного такси
», Арата Цуруки из «Моего счастливого брака
»), а голосом звездного исследователя Макимуры стал Синтаро Асанума
(Ё Хатори
из «Синего оркестра
», Масаки Такигава из «Клуба стрельбы из лука
»). Эндинг Eien no Kizuna
исполнит группа Libera
.
У мини-сериала есть полнометражная версия с альтернативной концовкой «Жар-птица: Цветок Эдема
». Ее покажут в кинотеатрах Японии 3 ноября.
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