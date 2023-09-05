Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка»

анонс

Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»

Экранизация «бога манги» всё ближе: скоро на Disney+

Сон длиною в 1300 лет: новый трейлер аниме «Жар-птица: Эдем17»

Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря

Стартовал прием заявок на Второй фестиваль авторского кино «Зимний»

4 сентября

«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино

Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»