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Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка»

5 сентября
2023 год

Новости кино >>
5 сентября 2023

В Москве стартовали съемки сериала «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым в главных ролях. Режиссерское кресло занял Александр ЦойСмычок»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Галя Шаламова считает дни до момента, когда покинет стены детдома и исполнит свою мечту – поступит на сценарный факультет ВГИКа. Но все меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе и решает, что они – родственные души. Галя добивается внимания Ганса и верит, что это – настоящая любовь. У ребят завязывается роман, но Гансу все быстро надоедает и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему как жвачка. Желая раз и навсегда разорвать отношения, Ганс просит своих друзей сообщить девушке, что его убили. В ситуации, где другая бы просто поплакала и забыла, Галя решает своими силами найти убийцу. А кто ищет, – тот всегда найдет.

«История привлекла, очень. Острота и болезненность опыта, который приходится переживать героине, ее страсть к жизни. К той полноте чувств и эмоций, которые может дать, как ей кажется, та «настоящая» жизнь которой она была лишена. Мне кажется, она мне наполовину близка. Очень часто, несмотря на внутреннюю бушующую бурю, внешне я могу оставаться крайне невозмутимой и безразличной. Чувствую, что как будто благодаря моей героине я могу давать волю своим маниакальным чувствам и эмоциям», — говорит Дарья Балабанова.

Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В актерском составе проекта также Антон Артемьев, Павел Маслаков, Максим Климка, Митя Федоров, Галина Данилова, Кирилл Кяро, Маруся Фурина, Лев Зулькарнаев, Фарди Самедов, Наталья Швец, Алексей Барабаш, Карина Александрова и Юлия Волкова.

«Мне редко нравятся диалоги, «Жвачка» же написана очень хорошим языком. Моему герою предстоит борьба с самим собой. Часто такое бывает в жизни, когда с виду добрые люди совершают самые отвратительные поступки. Мы все не без психологических травм. Иногда именно эти травмы делают выбор за нас, и что самое страшное – это происходит бессознательно», — отмечает Антон Рогачев.

Идея проекта принадлежит Павлу Тетерскому. Сценарий написали Катя Мельникова, Элина Столерова и Максим Кудымов. Производством занимается «Киностудия КИТ».
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Карина Александрова (II)Антон АртемьевДарья Балабанова (II)Алексей БарабашЮлия ВолковаГалина ДаниловаЛев ЗулькарнаевМакс КлимкаМаксим КудымовКирилл КяроПавел Маслаков (II)Екатерина Мельникова (II)Антон РогачевПавел ТетерскийМитя Фёдоров (II)Маруся ФуринаАлександр ЦойНаташа Швец (II)

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Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка» фотографии
Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка» фотографии
Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка» фотографии
Дарья Балабанова влюбляется в блогера Антона Рогачева в сериале «Жвачка» фотографии
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