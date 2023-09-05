Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»

Поездка в деревню навсегда изменила Патрики и их обитателей. Одни после путешествия в глубинку решили навсегда покинуть район, другие, наоборот, не устояли перед соблазнами столичной жизни. Деревенская красавица Аленка (Утехина), оказавшись в Москве, вступает в пул охотниц за женихами и вместе с третьесортным актером Виталиком (Лыков) придумывает аферу, лишь бы родители (Балуев и Пегова) не увезли ее обратно домой. Впрочем, и они, приехав в ненавистный город, внезапно становятся рабами беспринципной жизни.
У «ветеранов» Патриков, между тем, серьезные перемены. У Славика (Деревянко) — новая жена Ольга (Анна Слю), у которой свои способы борьбы со славиковыми слабостями. Валя Люкс (Бабушкина) попадает под очарование хитрого продюсера (Лагашкин), который обещает сделать из нее мегазвезду. У Ромы (Колокольников) и Веры (Михалкова) появился ребенок, а вместе с ним и новые причины для ссор в виде богатого и красивого иностранца Стефана (Бикович).
«Никто не думал, в том числе и я, что «Беспринципные» будут такими живучими, и, по-моему, четвертый сезон — это еще не предел! Я рад снова оказаться в этой команде, увидеть своих любимых партнеров и, конечно, с большим удовольствием вновь работать вместе с режиссером и моим старым другом Романом Прыгуновым», — говорит Павел Деревянко.
Четвертый сезон «Беспринципных» выйдет на Кинопоиске в следующем году.
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