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Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»

5 сентября
2023 год

Новости кино >>
5 сентября 2023

На Патриарших прудах стартовали съемки четвертого сезона «Беспринципных». К актерскому составу присоединились Максим Лагашкин, Милош Бикович, Анна Слю и Матвей Лыков, сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Также из русской глубинки в центр Москвы переберутся герои фильма «Беспринципные в деревне» — в исполнении Ирины Пеговой, Александра Балуева и Ксении Утехиной. И, конечно, вернутся уже знакомые персонажи франшизы — Славик (Павел Деревянко), Рома и Вера (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова), Паша и Юля (Павел Табаков и Аглая Тарасова), Валя и Хадяков (Кристина Бабушкина и Николай Фоменко).

Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Поездка в деревню навсегда изменила Патрики и их обитателей. Одни после путешествия в глубинку решили навсегда покинуть район, другие, наоборот, не устояли перед соблазнами столичной жизни. Деревенская красавица Аленка (Утехина), оказавшись в Москве, вступает в пул охотниц за женихами и вместе с третьесортным актером Виталиком (Лыков) придумывает аферу, лишь бы родители (Балуев и Пегова) не увезли ее обратно домой. Впрочем, и они, приехав в ненавистный город, внезапно становятся рабами беспринципной жизни.

У «ветеранов» Патриков, между тем, серьезные перемены. У Славика (Деревянко) — новая жена Ольга (Анна Слю), у которой свои способы борьбы со славиковыми слабостями. Валя Люкс (Бабушкина) попадает под очарование хитрого продюсера (Лагашкин), который обещает сделать из нее мегазвезду. У Ромы (Колокольников) и Веры (Михалкова) появился ребенок, а вместе с ним и новые причины для ссор в виде богатого и красивого иностранца Стефана (Бикович).

Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Вместе с новыми героями зрителей четвертого сезона ждут и новые локации, в том числе в другой стране. Над сценарием сериала вместе с Александром Цыпкиным работают Владимир ВасильевHappy End») и Илья МотовиловКонтейнер»). Режиссер всех четырех сезонов франшизы — Роман Прыгунов. Продюсеры — Данила Шарапов и Петр Ануров («Медиаслово»), Ольга Филипук и Михаил Китаев (Плюс Студия).

«Никто не думал, в том числе и я, что «Беспринципные» будут такими живучими, и, по-моему, четвертый сезон — это еще не предел! Я рад снова оказаться в этой команде, увидеть своих любимых партнеров и, конечно, с большим удовольствием вновь работать вместе с режиссером и моим старым другом Романом Прыгуновым», — говорит Павел Деревянко.

Четвертый сезон «Беспринципных» выйдет на Кинопоиске в следующем году.
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Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным» фотографии
Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным» фотографии
Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным» фотографии
Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным» фотографии
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