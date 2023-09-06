Мария Аронова и Виталий Хаев готовятся к знакомству с женихами дочерей в эксклюзивном отрывке из фильма «Праздники»

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Спутник телезрителя «Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ В ночь с 4 на 5 сентября, 01:25, СТС

Спутник телезрителя «Утомлённые солнцем 2. Цитадель»: Звенящая скромность 5 сентября, 13:50, viju TV1000 русское

Лайфстайл Аглая Тарасова снялась в клипе группы Rammstein В июне вокалиста группы обвинили в сексуальном насилии и домогательствах

Новости кино Крис Хемсворт и Педро Паскаль присматриваются к триллеру в духе «Схватки» Актеры планируют сыграть в экранизации новеллы Дона Уинслоу