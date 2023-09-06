Мария Аронова и Виталий Хаев готовятся к знакомству с женихами дочерей в эксклюзивном отрывке из фильма «Праздники»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент жизнеутверждающей комедии «Праздники
» Бориса Дергачева
(«Однушка
»), которая выйдет на большие экраны уже 7 сентября. В нём главные герои решают пригласить женихов своих дочерей на праздники.
В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.
Главные роли в картине исполнили Мария Аронова
, Виталий Хаев
, Никита Павленко
, Вячеслав Чепурченко
, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева
, Инга Оболдина
и Денис Парамонов
.
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