Ася Резник и Илья Аксенов стали «Безработными»

Наши дни. Биткоин падает, рынки трясет, а людей на работе заменяют роботы и искусственный интеллект. Только умный, образованный специалист может выжить в этом мире, но это не про Асю и Илью – высокомотивированных, но низкоквалифицированных сотрудников. Каждый день они устраиваются на самую простую работу, которую только могло придумать человечество, и всеми силами пытаются с ней справиться, чтобы свести концы с концами, вот только у них все постоянно валится из рук. Илье 30 лет, он уверенный в себе лох, а Асе – 25, и она неуверенная в себе красавица. Вместе они пытаются накопить на домик с банькой в неугомонном муравейнике успешных людей.
Илья Аксенов не только играет главную роль, но и выступает режиссером. «Мы решили сделать скетчком, где юмор строится не на игре слов, а на чистых гэгах и визуальном ряде. К тому же мы снимаем в очень своеобразных условиях: на реальных кухнях, производствах, фермах. Запечатляем жизнь такой, какая она есть, без прикрас», — говорит постановщик.
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
«Эта работа для меня особенно важна. Мы снимаем историю про неидеальных людей. Безусловно, у человека есть множество положительных черт, но ровно также нас дополняют недостатки и слабости, которые нельзя отрицать. Эти качества делают людей уникальными. Этот проект «общечеловечен», поэтому доступен и понятен каждому», — отмечает Ася Резник, которой принадлежит идея проекта.
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