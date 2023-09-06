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Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках»

6 сентября
2023 год

Новости кино >>
6 сентября 2023
Завершились съемки десятой части новогоднего фильма «Ёлки», которую кинокомпания «НМГ Кинопрокат» выпустит на экраны 7 декабря, сообщает пресс-служба проекта.

Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках»
фото: Пресс-служба проекта «Ёлки 10»

В картине сыграли Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов, Егор Корешков, Даня Киселев, Дарья Алыпова и Ольга Дибцева. В кадре компанию им составили Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, видеоблогер Амиран Сардаров, Айдар Гараев и звезда рилсов Даша Дошик.

«Приглашение сняться в юбилейных «Ёлках» я принял не раздумывая. Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру «Ёлок» стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в фильме», — говорит Филипп Киркоров.

Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках»
фото: Пресс-служба проекта «Ёлки 10»

Фильм будет состоять из четырех новелл, объединенных общей сюжетной линией. Юбилейная часть отдаст дань первой киноленте франшизы: новогодние истории вновь будут связаны с теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад.

Для телеведущей Регины Тодоренко съемки в «Елках 10» стали дебютом в большом кино: «Когда продюсеры предложили мне роль, я согласилась, даже не прочитав сценарий, – говорит Тодоренко. – Ведь «Ёлки» – это не просто хорошее кино, уже ставшее культовым новогодним фильмом. Это и прекрасная возможность сходить в кинотеатр всей семьей, чтобы разделить с близкими прекрасные добрые эмоции, снова поверить в чудо. Моя героиня в фильме – мама мальчика, который хочет помогать людям и верит в то самое чудо. Для меня роль роль мамы девятилетнего ребенка — новый интересный опыт, в жизни я еще столкнусь с ним в будущем дважды, а может даже и трижды».

Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках»
фото: Пресс-служба проекта «Ёлки 10»

Шоураннером, продюсером и соавтором сценария проекта стал блогер Евгений Кулик, отвечавший за перезапуск франшизы в прошлом году. Производством картины занимается студия Bazelevs и продюсерская компания Kulik Production при участии «НМГ Кинопрокат».
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Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках» фотографии
Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках» фотографии
Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках» фотографии
Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках» фотографии
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