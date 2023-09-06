Эльдар Калимулин и Роман Евдокимов прокатятся на «Ладе Голд» 21 сентября

Премьера всех эпизодов приключенческого драмеди «Лада Голд» состоится 21 сентября на Иви, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба Иви
Внуки когда-то кровных врагов Артур (Роман Евдокимов) и Павел (Эльдар Калимулин) отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.
фото: Пресс-служба Иви
«То, что в нашем сериале много экшена, погонь и перестрелок, — уже хорошо знакомый зрителю факт. Но что удивит его по-настоящему, так это обилие глубоких, мелодраматических любовных перипетий. Мой герой Паша всегда идет до конца, что бы ни случилось. Даже если он падает, то падает до конца, до самого унижения, испанского стыда. Но в этом и есть его обаяние. Ведь и в сложных ситуациях он не отступает: если он решил спасти кого-то, он примет все риски на себя, но спасет. Если он решил защищать кого-то и помогать кому-то, то точно сдержит слово. Я надеюсь, что Паша научит зрителя отвечать за свои поступки, принимать решения и… страстно любить», — говорит Эльдар Калимулин.
«Мне кажется, «Лада Голд» получилась абсолютно непредсказуемой и по-хорошему безумной. Мы старались создать такую историю, какие родители рассказывали нам в детстве. Она поможет зрителю понять, что можно верить не только в успех, но и в чудо, случайность, совпадение. Наша история научит тому, что даже в самых страшных ситуациях важно оставаться человеком. И даже в самых, на первый взгляд, опасных, неприятных людях может быть больше человечного, чем в тех, кто кажется нам добрым. «Лада Голд» докажет, что нужно уметь искать в людях что-то хорошее, находить это хорошее в себе, уметь дружить и любить», — отмечает Егор Чичканов.
Сериал впервые покажут в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.
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