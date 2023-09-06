Эльдар Калимулин и Роман Евдокимов прокатятся на «Ладе Голд» 21 сентября

анонс

Главные роли в сериале исполнили Демет Эвгар, Хазар Эргючлю и Дилан Чичек Дениз

Елена Валюшкина, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко снялись в десятых «Ёлках»

6 сентября

Ася Резник и Илья Аксенов стали «Безработными»

Комедия ТНТ расскажет о мотивированных, но низкоквалифицированных сотрудниках, которые каждый день берутся за самую простую работу