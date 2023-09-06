Показ турецкой драмы «Яркое пламя» начнется 9 сентября на «Dомашнем»

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Новости кино «1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино Кроме того, будут поддержаны 12 мультфильмов, включая ленты «Финник 2» и «Три кота и Ледниковый период»

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Интервью Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла» Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях

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