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Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий!

7 сентября
2023 год

Новости кино >>
7 сентября 2023

Не дожидаясь финала второго сезона, создатели популярного дунхуа «Агент времени» анонсировали продолжение. Даты релиза и других подробностей пока нет, зато режиссер сериала Хаолин ЛиБлагословение небожителей», «Контракт душ») поделился зарисовками к третьему сезону в аккаунте weibo.

Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий!

Чэн Сяоши, Лу Гуан и Лин Цяо вместе содержат крохотное фотоателье «Время», предлагающее уникальную услугу — путешествие в прошлое. Лин руководит предприятием, Чэн может перемещаться в тело человека, изображенного на снимке клиента, а Лу Гуан следит за временем и деталями: менять ход событий нельзя, а на поставленную задачу есть всего лишь 12 часов.

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При перемещении Чэн испытывает все эмоции и чувства сфотографированной личности, что значительно усложняет соблюдение установленных правил. Во втором сезоне прошлонавты столкнулись с последствиями своих путешествий и теперь пытаются как-то всё разрулить. В новых похождениях важная роль отводится Лин Цяо, а также загадочной сущности, которая может порушить все планы друзей.

Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий!

Оригинальная история «Агент времени», анимированная студией LAN при поддержке Haoliners Animation LeagueПовседневная жизнь бессмертного короля», «Серебряный страж»), впервые вышла на китайской видео-платформе Bilibili в апреле 2021 года. Сериал быстро набрал популярность благодаря великолепной постановке, увлекательной сюжетной линии и захватывающей концепции.

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Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий! фотографии
Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий! фотографии
Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий! фотографии
Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий! фотографии
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