Cообразим на троих? Еще не закончился второй сезон шоу «Агент времени», а уже анонсировали следующий!

Не дожидаясь финала второго сезона, создатели популярного дунхуа
«Агент времени
» анонсировали продолжение. Даты релиза и других подробностей пока нет, зато режиссер сериала Хаолин Ли
(«Благословение небожителей
», «Контракт душ
») поделился зарисовками к третьему сезону в аккаунте weibo
.
Чэн Сяоши, Лу Гуан и Лин Цяо вместе содержат крохотное фотоателье «Время», предлагающее уникальную услугу — путешествие в прошлое. Лин руководит предприятием, Чэн может перемещаться в тело человека, изображенного на снимке клиента, а Лу Гуан следит за временем и деталями: менять ход событий нельзя, а на поставленную задачу есть всего лишь 12 часов.
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«Летнее время» — аниме о путешествиях во времени
При перемещении Чэн испытывает все эмоции и чувства сфотографированной личности, что значительно усложняет соблюдение установленных правил. Во втором сезоне
прошлонавты столкнулись с последствиями своих путешествий и теперь пытаются как-то всё разрулить. В новых похождениях важная роль отводится Лин Цяо, а также загадочной сущности, которая может порушить все планы друзей.
Оригинальная история «Агент времени», анимированная студией LAN
при поддержке Haoliners Animation League
(«Повседневная жизнь бессмертного короля
», «Серебряный страж
»), впервые вышла на китайской видео-платформе Bilibili
в апреле 2021 года. Сериал быстро набрал популярность благодаря великолепной постановке, увлекательной сюжетной линии и захватывающей концепции.
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