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Кирилл Серебренников адаптирует для телевидения «Призрака Оперы» Гастона Леру

7 сентября
2023 год

Новости кино >>
7 сентября 2023
Кирилл Серебренников экранизирует для телевидения знаменитый готический роман Гастона Леру «Призрак Оперы». Эротическая подрывная шестисерийная адаптация будет снята на английском языке. Продюсерами выступят Од Альбано из студии Pathé и Илья Стюарт из Hype Studios, ранее сотрудничавший с известным российским режиссером, уточняет Variety.

Кирилл Серебренников адаптирует для телевидения «Призрака Оперы» Гастона Леру
фото: кадр из фильма «Призрак Оперы» 1925 года

Описанный продюсерской командой как «захватывающий психологический триллер с ужасающим подтекстом», сериал вращается вокруг многообещающей артистки Кристины Даэ, которая становится навязчивой идеей изуродованного музыкального гения, бродящего по Парижскому оперному театру. Злодейская фигура, известная как Призрак Оперы, представляет собой контролирующего психопатического призрака, который влюбился в свой инструмент и сеет смерть и хаос, чтобы оставаться бесспорным хозяином Оперы и сердца Кристины. Разрываясь между отвращением и влечением к монстру, Кристина должна взять под контроль свою судьбу, но это путешествие заставит ее погрузиться глубоко в самые темные уголки своей души.

Современная адаптация расскажет историю с точки зрения Кристины, которая вступает в мрачный роман с призраком, исследуя темы созидания, контроля, горя и эмансипации. По словам Кирилла Серебренникова, дебютирующего в сентябре с «Лоэнгрином» Рихарда Вагнера на сцене Парижской оперы, сериал «выйдет за рамки текста Гастона Леру, написанного более века назад, и станет историей интимного мира оперы. Мир оперы — это нематериальная сила, которая точно отражает взлеты и падения нашей жизни и нашего общества, при этом музыка играет центральную и страстную роль».
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