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Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова

7 сентября
2023 год

Новости кино >>
7 сентября 2023
Объявлена дата релиза комедии «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях. Согласно пресс-службе дистрибьютора «​​Централ Партнершип», компания выпустит фильм в широкий прокат 30 ноября.



Судя по представленному публике тизер-трейлеру картины, Ольга Николаевна — волевая женщина. Она главная дома и на работе. Единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять — ни дать ни взять. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

По словам Ларисы Гузеевой, она согласилась на роль не сразу: «К жанру комедии я равнодушна, поэтому сомневалась, стоит ли принимать предложение. Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: "Я не дам тебе плохо сыграть!". Я поверила и пошла с ним».

Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Компанию исполнителям главных ролей составят Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырёв, Никита Тарасов, Анна Уколова, Ёла Санько, Михаил Тарабукин, Елена Бирюкова, Галина Стаханова и другие актеры.

«Общение зять-теща в целом нельзя назвать позитивным, но в нашем менталитете заложена способность относиться с юмором ко всем критическим ситуациям. Так легче воспринимать действительность... В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: "Я думала, ты меня ненавидишь". Я же ответил: "Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы". Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — рассказал Гарик Харламов, сыгравший Зятя.

Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Сценарий написали Сауле Юсупова, Ерзия Ертлес и Маргарита Родина, а продюсерами выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев. За визуальную составляющую отвечают операторы Александр Дмитриев и Илья Пугачёв, за музыку — композитор Игорь Сычёв. Съемочную группу возглавил режиссер и клипмейкер из Казахстана Аскар Узабаев. От работы с необычным кастом у него остались самые приятные впечатления: «Мы собрали легенд шоу-бизнеса. Я крайне восхищен Ларисой Гузеевой, она настоящий профессионал. Когда мы говорили, что некоторые сцены будет делать каскадер, Лариса Андреевна не соглашалась: "Ребята, не вижу в этом ничего сложного, я это сделаю. Будут классные кадры". В итоге большинство трюков она правда выполнила сама».
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Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова фотографии
Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова фотографии
Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова фотографии
Лариса Гузеева в конце года станет «Тёщей» Гарика Харламова фотографии
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