Завершились съемки «Трассы» с Кариной Разумовской и Анной Михалковой

Завершились съемки десятисерийного психологического триллера Душана Глигорова «Трасса». Это первый оригинальный сериал Продюсерской компании «Среда» в рамках контракта на эксклюзивное производство контента для онлайн-кинотеатра Okko, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«"Трасса" — это путешествие, которое для меня длится уже восемь месяцев, и с каждым новым этапом производства, с каждым поворотом дороги — волнует, удивляет, пугает и вовлекает. Надеюсь, зрители тоже захотят прокатиться с нами по ней, потому что это путешествие для каждого и о каждом. Это попытка найти путь к себе. Зрителя ждет искренний, честный и не всегда простой разговор о себе, о детях, родителях, о прошлом, которое всегда с тобой и от которого не убежишь. Но не обязательно от него бежать — прошлое может быть твоей силой, и нужно открыто смотреть ему в глаза», — говорит Душан Глигоров.
«Мы с Душаном очень разные и дополняем друг друга, видимо, в этом секрет успеха нашей совместной работы. К тому же, мы ужасные зануды, перфекционисты, и это нас объединяет. "Трасса" была очень сложным проектом, но мы работали в невероятной красоте региона Кавказские Минеральные Воды, и меня, как и всю группу, это очень вдохновляло и заряжало. Мы задумали снять проект на контрапункте, мрачная драма на фоне невероятной красоты природы, надеюсь, это сработает», — рассказал Батыр Моргачев.
Зрителей ожидает история судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. По сюжету курортный городок становится местом страшного преступления: тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью, после чего пытается повеситься в сарае. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова). Светлане предстоит выяснить, как с этим делом и этим местом связана она и ее приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко).
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Карины Разумовской, «это был непростой путь. Светлана Юрьевна Незнамова персонаж неоднозначный, эмоционально неустойчивый, сложная женщина, одним словом. Принять и понять ее — тот еще челлендж».
«Жанр триллера стоит больших усилий, эмоционально нужно пройти борьбу с самим собой, дабы добиться в дубле чего-то страшного. Эти съемки были переломным моментом в моей жизни. Одна из самых сложнейших и рискованных ролей в моей истории. Вышла из этого проекта совершенно другим человеком», — прокомментировала Елизавета Ищенко.
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