Евгения Глотова и Елена Фатюшина стали «Матерями»

«Моя героиня Лера, как ежик, обросла иголками и никого к себе не подпускает. В ее жизни было много предательств, обид, боли, пройдя через которые, она перестала доверять людям. Практически в любой ситуации первая ее реакция — защита, порой выраженная в грубой форме, или же нападение, как, собственно, лучшая защита. Однажды она встречает человека, который готов защитить ее и ее ребенка. И это новое чувство – доверие — делает Леру по-настоящему счастливой», — поведала о своем персонаже Евгения Глотова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету бывшая детдомовка Лера воспитывает дочь одна. Сожитель, а по совместительству отец ребенка, ее бросил, зарплата маленькая, и рядом нет того, кто поддержал бы и помог в трудную минуту. Непримиримый характер и сиротское прошлое приводят героиню к столкновению с органами опеки в лице начальницы районного отдела пятидесятилетней Антонины Сидоровой. Та, рассчитывая на продвижение по службе, с энтузиазмом берется помочь Лере наладить жизнь. Случайно девушка знакомится с ее сыном Геной. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. Антонина категорически против этих отношений и делает все, чтобы разлучить влюбленных. Попытка отстоять любовь приводит к катастрофе. Используя свою власть, чиновница устраивает Лере настоящий ад: ее ограничивают в родительских правах, а дочь передают в приемную семью. Отчаявшись, Лера крадет собственную дочь и пускается в бега. К ним присоединяется Гена, решивший во что бы то ни стало примирить мать и любимую женщину.
По словам Елены Фатюшиной, она понимает, «что материнская любовь — первозданная, животная, она всегда на грани. Но история сериала "Матери" о том, что приходит время и любовь мать-сын уходит для ребенка на второй план и начинается любовь мужчина-женщина. И своей ролью я пыталась показать, как преодолеть этот болезненный переход».
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