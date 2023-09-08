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«Доктор Иванов» с Кириллом Жандаровым завершится 9 сентября

8 сентября
2023 год

Новости кино >>
8 сентября 2023

На ТВЦ 9 сентября в 17.20 будет показан финальный шестой сезон сериала «Доктор Иванов» с подзаголовком «Удар». В главных ролях — Кирилл Жандаров, Дана Абызова и Сергей Мухин, уточняет пресс-служба телеканала.

«Доктор Иванов» с Кириллом Жандаровым завершится 9 сентября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Первый сезон под названием «Своя земля» вышел в эфир два года назад. По словам режиссера Валерии Ивановской, сначала история кажется достаточно простой, но постепенно она обрастает все новыми подробностями. Сергей Иванов — столичный хирург, неправомерно осужденный за ошибку, которую не совершал. Он настолько сломлен и потерян, что хочет отказаться от карьеры хирурга и остается жить в глухой деревне, куда приезжает навестить свою мать.

«На родине его очень тепло принимают, и он начинает помогать жителям деревни, которые давно потеряли веру во врачей, запустили свое здоровье. Его сердце откликается на каждую боль, на каждую беду. В предыдущем сезоне у него умирает мать, которую он не успевает спасти – именно потому, что она не верит врачам, отказывается принимать лекарства, лечиться. И Иванов чувствует вину за то, что не смог ее спасти. В итоге он становится настолько сломлен и потерян, что это отражается и на его физическом здоровье – это мы увидим уже в финальном сезоне. Единственный, кто чувствует его боль и пытается спасти – его возлюбленная Анна, но даже ее он от себя немного отстраняет, чтобы она не брала на себя его переживания, чтобы он был ответственен только за свою жизнь. И понемногу он возрождается к жизни только благодаря тому, что начинает снова помогать людям, спасать их», — рассказала режиссер.

«Доктор Иванов» с Кириллом Жандаровым завершится 9 сентября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Отношения Иванова и Анны были непростыми на протяжении всего сериала, и последний сезон – не исключение. «С появлением доктора Иванова в деревне жизнь для моей героини Анны, безусловно, стала совершенно иной, более насыщенной, ведь она обрела любовь. Серые краски ее будней стали цветными, ее жизнь изменилась. Однако счастье в классическом понимании им обрести пока не удалось. Оба героя продолжат проходить испытания – и связанные друг с другом, и связанные с отношениями с другими героями. Это будет череда новых событий, которые, безусловно, укрепят их связь и любовь», — говорит Дана Абызова.

Валерия Ивановская обещает, что четырехсерийный финал будет весьма интересным и в какой-то степени неожиданным — появится детективный сюжет, которого ранее не было. Иванов будет постоянно на грани опасности, ему приходется действовать более активно — и физически, и психологически. Многие персонажи раскроются совершенно иначе, с новой стороны.
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