Денис Васильев получил позывной «Пилигрим»

Зрителям поведают об Олеге Рубцове с позывным «Пилигрим» — агенте секретного подразделения 0-18. Группа бралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Отдел получает информацию о появлении в городе известного торговца оружием. Уже несколько лет силовики пытаются его поймать, но безрезультатно. В свою очередь преступник также охотится за членами секретной группы. Операция по захвату торговца проваливается, к тому же досье агентов попадают в руки террористов. Большинство коллег Рубцова погибает, а ему теперь приходится постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить «крота».
Дмитрию Паламарчуку «скорее запомнилась не сама роль, а съемочный процесс, потому что такой быстрой съемки у меня еще никогда не было. Все происходило очень стремительно и оперативно. Я подумал о том, насколько сейчас ускорился мир, как быстро создаются проекты и доходят до зрителей. Мне кажется, этот сериал понравится всем поклонникам шпионского жанра, так как он несет в себе заряд именно шпионского боевика с интересными, брутальными, динамичными, сильными героями. Весь каст актеров был идеально подобран. Уверен, что великолепный актер Илья Шакунов порадует телезрительниц, а Денис влюбит в себя всех без исключения».
фото: пресс-служба Пятого канала
Рубцов нигде не задерживается надолго. Только старая жизнь не отпускает главного героя. К нему обращаются за помощью бывшие соратники, информаторы сообщают о надвигающейся проблеме. «Пилигриму» ничего не остается, как заниматься тем, что он умеет лучше всего – бороться со злом, помогать людям и своей стране.
По словам режиссера восьмисерийного шпионского детектива Александра Колесника, «каким бы не был жанр фильма, всегда находится место юмору и иронии. И наш герой, несмотря на то, что он невероятно брутальный, мужественный, иногда жесткий, не обделен чувством юмора. Суперспособности персонажа и обеспечили особенности съемок актера в кадре. Ручная камера, длиннофокусная оптика, резкие жесткие склейки при монтаже позволили получить в итоге максимальный концентрат движения на экране. Нестандартная форма повествования обеспечивает иллюзию присутствия рядом с героем, эффект подглядывания за ним».
фото: пресс-служба Пятого канала
Специально к сериалу был создан саундтрек «Два героя». Слова и музыку написал Вячеслав Лобырев.
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