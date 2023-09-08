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Онлайн-кинотеатр Иви решил проблему поиска интересного контента

8 сентября
2023 год

Новости кино >>
8 сентября 2023
У онлайн-кинотеатра Иви в мобильном приложении и на SmartTV появился раздел «Поток», представляющий собой бесконечную ленту с лучшими отрывками фильмов и сериалов: как новинок, так и хитов. Об этом сообщает пресс-служба платформы.



Это позволит решить проблему долгого и утомительного поиска интересного контента для просмотра. Большинство пользователей стриминговых сервисов тратит на это около получаса. Ходят по вкладкам, рекомендациям, подборкам — и этот процесс совершенно не доставляет удовольствия, а порой даже начинает раздражать. На Иви можно найти ответ на вопрос «Что посмотреть?» всего за пару минут. Для этого собрано более 42 тысяч интересных моментов из каталога платформы. Пользователю рекомендуются самые цепляющие отрывки картин, после чего он может сразу перейти к просмотру: либо продолжить с этого момента либо начать сначала. А если что-то заинтересовало, но не хочется смотреть прямо сейчас — можно добавить в «Избранное» или поделиться в социальных сетях и посмотреть потом.

Для легкого просмотра «Потока» в любой ситуации добавлены русские субтитры в весь каталог, включающий более 65 тысяч единиц контента, а описания фильмов и сериалов обрели лаконичность. Кроме того, моменты адаптированы под мобильные устройства — они показываются и в вертикальном виде.

Онлайн-кинотеатр Иви решил проблему поиска интересного контента
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Мы попробовали "переупаковать" фильмы и сериалы на платформе Иви так, чтобы их поиск и выбор стал легким, доставлял удовольствие и позволял каждому человеку найти что-то ценное в каждом фильме или серии сериала, минуя утомительный процесс настройки фильтров, чтения описаний и просмотра трейлеров. Иви решил посмотреть в сторону классных моментов контента: "Поток" строится именно на них. Такого нет ни у кого на рынке онлайн-кинотеатров. Мы проделали невероятную работу с привлечением искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения — надеемся, наши пользователи получат большое удовольствие от "Потока", и процесс выбора контента станет легким, быстрым и приятным», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию продукта Иви Артём Лебедев.
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№ 1
Pumpkin   8.09.2023 - 17:31
ну так-то кстати идея весьма даже неплохая! может быть и будет пользоваться популярностью, когда будешь рандомно натыкаться на какие-то классные моменты читать далее>>
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