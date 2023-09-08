Олимпийский чемпион Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг»

Документальный проект будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с подобным испытанием.
Евгений мечтает встать на самокат, а Анна перестать бояться и прыгнуть с парашютом. Максим — ментор и верит, что его подопечный однажды выступит на большой сцене. Каждый из них потерял часть себя в прямом смысле. Они лишились руки или ноги и пока не знают, как строить свою жизнь дальше. Но каждый из них встречает своего проводника, который поможет воплотить мечту и сделать шаг в будущее киборгов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
Съемки сериала «Киборг» стартовали 30 июня этого года. Теперь к участию в проекте присоединился чемпион Роман Костомаров, недавно перенесший тяжелое заболевание. Его история станет отдельной сюжетной линией проекта, в которой Роман расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами.
Экспертами, которые консультируют создателей проекта, а также лично принимают участие в съемках, стали хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех, реабилитолог Елена Мезенцева и другие специалисты в области протезирования.
«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь – это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и дает понимание, что выход есть. Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», – говорит о проекте его продюсер Макар Кожухов.
«Киборг» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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