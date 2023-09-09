Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

Будущее уже наступило — прямо сегодня, прямо сейчас: за $20 в месяц любой желающий может пообщаться с Лейн Ивакурой — спасибо чат-боту, который генерирует ответы на основе сценария аниме и озвучивает их голосом Каори Симидзу. Студия Omega Force закончила работу над дополнением для экшн-адвенчуры One Piece Pireate Warriors 4: оно добавит в игру Кайдо и его дочь Ямату. Все на свете — аниме, если внимательно присмотреться: коллекционная карточная игра Magic: The Gathering рекламирует очередное расширение с помощью трехминутного мультипликационного ролика от банды японских студий во главе с Pierrot («Крутой учитель Онидзука», «Токийский гуль»). Главные роли озвучили Юи Исикава (Микаса Аккерман из «Атаки титанов» и Вайолет Эвергарден из одноименной франшизы) и Юитиро Умэхара (Авель Уолкер из «Магии и мускулов» и Цукаса Кадзуки из «Убийцы романтики»).
«Магическая битва» снова собралась в театр: второй спектакль по мегапопулярному сёнэну покажут в декабре в Хёго и Токио. «Нежити не повезло» и «Магия и мускулы» уже выходили в форме манги и аниме, а теперь Shueisha расширяет границы обеих франшиз ранобэ: старт продаж — 4 октября. Еще не все успели посмотреть лайв-экшн по «Ван-Пису», а Netflix спешит объявить о втором сезоне: скрипт уже написан, осталось дождаться окончания забастовки сценаристов и актеров. Манга Моёко Анно «Дневник Отиби» получит аниме-адаптацию от Studio Khara, принадлежащей её супругу Хидэаки Анно (демиургу «Евангелиона»).
Во время смертоносной бомбардировки Токио в 1943-м погибает мать Махито. Отец женится на свояченице и перевозит семью в фамильное поместье подальше от столицы. Мальчик тяжело переживает утрату и с трудом адаптируется на новом месте. Однажды он встречает говорящую цаплю, которая обещает показать ему чудесный мир, где «смерть заканчивается, а жизнь обретает новое начало».
В переменчивом 2005-м Майки вступит в противостояние с главарем банды «Поднебесье» Идзаной Курокавой, а Такэмити продолжит рыдать и прыгать во времени, чтобы спасти (бывшую) девушку Хинату Татибану от горькой участи.
Студия MAPPA («Магическая битва», «Адский рай») выпустила двухминутное музыкальное видео (предыдущие трейлеры можно посмотреть здесь), где звучит композиция Shin-on, написанная и исполненная известной японской певицей и поэтессой Миюки Накадзимой. Текст песни зеркально отражен в клипе и прекрасно передает вязкую атмосферу застывшего во времени города, где безотчетно томятся взрослеющие подростки.
Осенью прошлого года Мари Окада лично попросила любимую певицу написать тематическую песню. Накадзима-сан, мало что понимающая в аниме и играх, поначалу была в замешательстве, но, влюбившись в сценарий, с удовольствием выполнила просьбу именитой режиссерки. Сингл с песней выпустят 13 сентября.
История разворачивается в регионе Палдея — месте действия дуэта видеоигр Pokémon Scarlet & Violet. Незадолго до прибытия в Академию нового ученика три студентки — искусная флейтистка Охара, любящая сражения с покемонами Арикис и состоящая в пресс-клубе Хома — получают от директора Клэвелла задание снять фильм, представляющий школу. Но все идет не так, как хотелось бы.
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