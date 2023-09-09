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Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

9 сентября
2023 год

Новости кино >>
9 сентября 2023
Будущее уже наступило — прямо сегодня, прямо сейчас: за $20 в месяц любой желающий может пообщаться с Лейн Ивакурой — спасибо чат-боту, который генерирует ответы на основе сценария аниме и озвучивает их голосом Каори Симидзу. Студия Omega Force закончила работу над дополнением для экшн-адвенчуры One Piece Pireate Warriors 4: оно добавит в игру Кайдо и его дочь Ямату. Все на свете — аниме, если внимательно присмотреться: коллекционная карточная игра Magic: The Gathering рекламирует очередное расширение с помощью трехминутного мультипликационного ролика от банды японских студий во главе с PierrotКрутой учитель Онидзука», «Токийский гуль»). Главные роли озвучили Юи Исикава (Микаса Аккерман из «Атаки титанов» и Вайолет Эвергарден из одноименной франшизы) и Юитиро Умэхара (Авель Уолкер из «Магии и мускулов» и Цукаса Кадзуки из «Убийцы романтики»).


«Магическая битва» снова собралась в театр: второй спектакль по мегапопулярному сёнэну покажут в декабре в Хёго и Токио. «Нежити не повезло» и «Магия и мускулы» уже выходили в форме манги и аниме, а теперь Shueisha расширяет границы обеих франшиз ранобэ: старт продаж — 4 октября. Еще не все успели посмотреть лайв-экшн по «Ван-Пису», а Netflix спешит объявить о втором сезоне: скрипт уже написан, осталось дождаться окончания забастовки сценаристов и актеров. Манга Моёко Анно «Дневник Отиби» получит аниме-адаптацию от Studio Khara, принадлежащей её супругу Хидэаки Анно (демиургу «Евангелиона»).

Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии» или трейлере «Жар-птицы: Эдем17»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Евангелион 3.0+1.01» от Хидэаки Анно
Окутанный флером таинственности полнометражный фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» (в российском прокате — «Мальчик и птица») вышел в японских кинотеатрах 14 июля. Спустя два месяца после релиза студия Ghibli («Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Унесенные призраками») показала первый ролик. Изначально 82-летний маэстро анимации уверял, что это будет его последняя картина, после которой он уйдет на заслуженный отдых. Но теперь, похоже, передумал.


Во время смертоносной бомбардировки Токио в 1943-м погибает мать Махито. Отец женится на свояченице и перевозит семью в фамильное поместье подальше от столицы. Мальчик тяжело переживает утрату и с трудом адаптируется на новом месте. Однажды он встречает говорящую цаплю, которая обещает показать ему чудесный мир, где «смерть заканчивается, а жизнь обретает новое начало».

Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

Хаяо Миядзаки является автором оригинальной истории, сценаристом и постановщиком, а название аниме отсылает к роману Гензабуро Ёсино, написанного в 1937 году. Книга сыграет ключевую роль в жизни протагониста. В работе над картиной также участвовали: режиссер анимации Такэси ХондаАктриса тысячелетия», «Евангелион»), продюсер и соучредитель студии Ghibli Тосио СудзукиПринцесса Мононокэ», «Ветер крепчает») и давний соратник — композитор Дзё ХисаисиНавсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки»). Тематическую песню Chikyugi исполняет японский певец и музыкант Кэнси Ёнэдзу. Жизнь в голос Махито Маки вдохнет начинающий сэйю Сома Сантоки.

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
В преддверии премьеры супергеройского аниме «Стесняшка», которое явит себя уже 2 октября, студия 8bitСиняя тюрьма: Блю Лок», «Синдуальность») поделилась новым трейлером. О супергероине-интровертке Тэру Момидзияме, ответственной за поддержание мира в Японии, мы уже писали в дайджесте и отдельной новости.


Антагонистов из злодейской организации «Амаларейкс» озвучат:

Стигма — Муцуми Тамура (Саяка Канамори из «Руки прочь от кинокружка»).
Света — Миюки Савасиро (Сион Караномори из «Психопаспорта: Провидение»).
Кфуфу — Рина Хидака (Мисудзу Гундо из «Томо — девушка»).

Читать «Волшебные разрушительницы» — махо-сёдзе на страже поп-культуры
А 3 октября вернутся «Токийские мстители» с аркой «Поднебесье». В новом трейлере звучит завершающий трек Say My Name от группы HEY-SMITH. Третий сезон аниме от студии Liden FilmsУблюдок!! Тёмный бог разрушения», «Бессонница после школы») будет транслироваться на стриминге Disney+.


В переменчивом 2005-м Майки вступит в противостояние с главарем банды «Поднебесье» Идзаной Курокавой, а Такэмити продолжит рыдать и прыгать во времени, чтобы спасти (бывшую) девушку Хинату Татибану от горькой участи.

Читать Обзор второго сезона «Токийских мстителей»
До выхода второго полнометражного фильма Мари Окады Укрась прощальное утро словами обещания») остались считанные дни: в Японии «Фабрику иллюзий Алисы и Терезы» покажут 15 сентября.


Студия MAPPAМагическая битва», «Адский рай») выпустила двухминутное музыкальное видео (предыдущие трейлеры можно посмотреть здесь), где звучит композиция Shin-on, написанная и исполненная известной японской певицей и поэтессой Миюки Накадзимой. Текст песни зеркально отражен в клипе и прекрасно передает вязкую атмосферу застывшего во времени города, где безотчетно томятся взрослеющие подростки.

Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

Осенью прошлого года Мари Окада лично попросила любимую певицу написать тематическую песню. Накадзима-сан, мало что понимающая в аниме и играх, поначалу была в замешательстве, но, влюбившись в сценарий, с удовольствием выполнила просьбу именитой режиссерки. Сингл с песней выпустят 13 сентября.

Читать «Многоцветье» — повседневность на острую тему
Первый эпизод мини-сериала «Покемон: Палдейские ветра» от Wit StudioАллель Кидзуны», «Рейтинг короля») уже можно посмотреть на официальном YouTube-канале.


История разворачивается в регионе Палдея — месте действия дуэта видеоигр Pokémon Scarlet & Violet. Незадолго до прибытия в Академию нового ученика три студентки — искусная флейтистка Охара, любящая сражения с покемонами Арикис и состоящая в пресс-клубе Хома — получают от директора Клэвелла задание снять фильм, представляющий школу. Но все идет не так, как хотелось бы.

Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

Нового студента Академии Пеппера озвучит Макото Фурукава (Кэнъитиро Рюдзаки из «Предсмертного списка зомби», Итиро Ямада из «Синего оркестра»), а роль директора Клэвелла досталась Тадаси ВакабаясиХеллсинг: война с нечистью»).

Читать «Пузырь» — современная версия «Русалочки» от той же студии
Бонус: уютный арт от творческой группы аниме «Вечера с кошкой» в поддержку недавно вышедшей на Netflix «Гамеры». здесь можно посмотреть не менее уютный ролик. Воистину котики — домашние кайдзю.

Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

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Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю фотографии
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