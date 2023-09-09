Миядзаки (снова) передумал уходить на покой: главные новости аниме за неделю

что почитать?

«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

Завершились съемки «Трассы» с Кариной Разумовской и Анной Михалковой

Интервью

Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла»

Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях