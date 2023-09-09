Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым

9 сентября
2023 год

Новости кино >>
9 сентября 2023
Лидия Ефанова и Алексей Моисеев сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Натальи Титовой «Не бойся, верь, люби», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На мой взгляд, эта история отражает важность быть честным человеком. Не только перед близкими, но и перед собой. Ведь все проблемы в жизни моей героини в первую очередь из-за того, что она врет себе, врет своему мужу. Когда ты говоришь правду, жить становится намного легче», — считает Лидия Ефанова.

Главная героиня мини-сериала Марина – экскурсовод в эколого-просветительской школе, очень любит детей, но своих родить не получается – проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от Вадима. Спустя девять месяцев, когда у нее уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрет, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.

Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Недоверие моего героя к новым чувствам было основано на личном опыте того, что он пережил. И как только он увидел к себе искреннее отношение, его сердце растаяло. Мы на подсознательном уровне чувствуем кто "наш" человек, а кто нет. И, как правило, это чувство никогда не подводит», — говорит Алексей Моисеев.

В сериале, чья премьера скоро состоится на «Dомашнем», также заняты Дмитрий Гудочкин, Анастасия Пьянова, Елена Одинцова и Мария Кононова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексей Моисеев: Наша профессия не зависит от твоего мастерства – только от удачи.
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Дмитрий ГудочкинЛидия ЕфановаМария КононоваАлексей МоисеевЕлена ОдинцоваАнастасия ПьяноваНаталья Титова
фильмы
Не бойся, верь, люби

фотографии >>
Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Шейко
9 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Николай Шейко.
Тенгиз Семёнов
7 сентября ушёл из жизни режиссёр Тенгиз Семёнов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Сергей Балабанов
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Анна Лутцева
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Ева Серебренникова
Элен Венсан
Хью Грант
Зои Казан
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Телекинез
мистика, триллер
Россия, 2023
Праздники
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2023
Голда. Судный день
биография, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, США, 2023
Я делаю шаг
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2023
Гнев материнский
детектив, триллер
США, 2023
Концерт отменяется
комедия
Россия, 2023
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Нейросеть
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Паранормальные явления. Ритуальный дом
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Пернатый патруль
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Вычитание
драма, мистика, триллер
Иран, Франция, 2022
Карточный долг
криминальный фильм, триллер
Казахстан, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram