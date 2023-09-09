Завершились съемки мелодрамы «Не бойся, верь, люби» с Алексеем Моисеевым

«На мой взгляд, эта история отражает важность быть честным человеком. Не только перед близкими, но и перед собой. Ведь все проблемы в жизни моей героини в первую очередь из-за того, что она врет себе, врет своему мужу. Когда ты говоришь правду, жить становится намного легче», — считает Лидия Ефанова.
Главная героиня мини-сериала Марина – экскурсовод в эколого-просветительской школе, очень любит детей, но своих родить не получается – проблема в муже Вадиме. По совету подруги она решает родить от другого мужчины втайне от Вадима. Спустя девять месяцев, когда у нее уже родился здоровый малыш, в ходе планового обследования Марине ставят страшный диагноз. Понимая, что скоро умрет, а муж и сын останутся без любви и заботы, она решает отыскать первую любовь Вадима.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Недоверие моего героя к новым чувствам было основано на личном опыте того, что он пережил. И как только он увидел к себе искреннее отношение, его сердце растаяло. Мы на подсознательном уровне чувствуем кто "наш" человек, а кто нет. И, как правило, это чувство никогда не подводит», — говорит Алексей Моисеев.
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