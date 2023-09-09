Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона

Сегодня, 9 сентября, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера, режиссера, сценариста, продюсера и журналиста Клиффа Робертсона, памятного по роли Бена Паркера в трилогии Сэма Рэйми «Человек-паук».
фото: кадр из фильма «Чарли»
Клиффорд Паркер Робертсон Третий родился в Лос-Анджелесе 9 сентября 1923 года в семье Одри Робертсон и Клиффорда Паркера Робертсона. После нападения японцев на Перл-Харбор 18-летнего Клиффа, служившего тогда на торговом корабле в Тихом океане, объявили погибшим. Закончил колледж в Огайо и некоторое время работал в качестве журналиста. Увлекался авиацией, владел бипланом De Havilland Tiger Moth, монопланом Messerschmitt Bf.108 Taifun и истребителем Supermarine Spitfire.
Был дважды женат на актрисах — на Синтии Стоун, бывшей жене Джека Леммона, и на Дине Мэрилл. Его дочь Хизер снималась в кино. Лауреат еще 12 престижных наград, включая «Эмми» и приз фестиваля в Сан-Диего. Имя актера увековечено на Аллее славы на Голливудском бульваре. Клифф Робертсон скончался 10 сентября 2011-го в поселке Стони Брук в штате Нью-Йорк.
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