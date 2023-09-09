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Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона

9 сентября
2023 год

Новости кино >>
9 сентября 2023
Сегодня, 9 сентября, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера, режиссера, сценариста, продюсера и журналиста Клиффа Робертсона, памятного по роли Бена Паркера в трилогии Сэма Рэйми «Человек-паук».

Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона
фото: кадр из фильма «Чарли»

Клиффорд Паркер Робертсон Третий родился в Лос-Анджелесе 9 сентября 1923 года в семье Одри Робертсон и Клиффорда Паркера Робертсона. После нападения японцев на Перл-Харбор 18-летнего Клиффа, служившего тогда на торговом корабле в Тихом океане, объявили погибшим. Закончил колледж в Огайо и некоторое время работал в качестве журналиста. Увлекался авиацией, владел бипланом De Havilland Tiger Moth, монопланом Messerschmitt Bf.108 Taifun и истребителем Supermarine Spitfire.

В кино дебютировал в 1943-м, сыграв эпизодическую роль в военной драме «Корвет K-225». С начала 50-х работал на телевидении, где засветился во множестве популярных сериалов, включая «Зал славы Халлмарк», «Стальной час Соединенных Штатов», «Театр-90», «Неприкасаемые», «Сумеречная зона», «Бен Кэйси», «Боб Хоуп представляет», «Бэтмен» и «За гранью возможного». Запомнился по ролям в драмах «Пикник» Джошуа Логана, «Осенние листья» и «Слишком поздно герой» Роберта Олдрича, военной ленте «Нагие и мертвые» Рауля Уолша и триллерах «Три дня Кондора» Сидни Поллака и «Наваждение» Брайана Де Пальмы. В 1969-м получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Чарли Гордона в фантастическм фильме «Чарли». В 2002-м впервые предстал в образе дяди Питера Паркера в «Человеке-пауке», после чего еще дважды возвращался во вселенную, созданную Рэйми.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона
фото: на съемках фильма «Человек-паук»

На счету мастера 118 ролей в кино и на телевидении. Среди его работ — «Самая подходящая девушка», «Всей работы на одну ночь», «Воскресенье в Нью-Йорке», «РТ 109», «Эскадрилья 633», «Самый достойный», «Маскарад», «Горшок меда», «Великий налет на Нортфилд, Миннесота», «Мидуэй», «Звезда 80», «Класс», «Мозговой штурм», «Человек эпохи Возрождения», «Побег из Лос-Анджелеса» и «Верхом на пуле». Снял несколько лент, написал пару сценариев и выступил продюсером «Великого налета на Нортфилд». Был членом жюри на 39-м Берлинском международном кинофестивале.

Был дважды женат на актрисах — на Синтии Стоун, бывшей жене Джека Леммона, и на Дине Мэрилл. Его дочь Хизер снималась в кино. Лауреат еще 12 престижных наград, включая «Эмми» и приз фестиваля в Сан-Диего. Имя актера увековечено на Аллее славы на Голливудском бульваре. Клифф Робертсон скончался 10 сентября 2011-го в поселке Стони Брук в штате Нью-Йорк.
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«Чарли»
Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Клиффа Робертсона фотографии
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