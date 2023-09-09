Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди присоединился к новому фильму Пола Шредера

Звезда сериала «Эйфория
» Джейкоб Элорди
сыграет в новой картине 77-летнего Пола Шредера
«О, Канада» (Oh Canada), уверяет World of Reel
.
Главная роль закреплена за Ричардом Гиром
, снимавшимся у Шредера в «Американском жиголо
». Фильм освобожден от обязательств перед бастующей Гильдией актеров, так что съемки могут начаться в ближайшем будущем.
Грядущая лента представляет собой экранизацию романа Расселла Бэнкса «Минувший» об умирающем художнике, который смиряется со своей жизнью. Есть определенные параллели между главным героем и постановщиком, чье здоровье за последние годы сильно подкосилось.
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