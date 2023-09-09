Про котика из игры Stray снимут мультфильм

За производство экранизации игры студии-разработчика Blue Twelve Studio возьмется Annapurna Animation — подразделение издательства Annapurna, отвечающее за создание мультфильмов. Режиссерское кресло анимационной адаптации займет Ник Бруно, работавший над «Нимоной», показанной на стриминговом сервисе Netflix.
К работе над картиной также привлекли продюсера «Нимоны» Джули Закари. Ей предстоит возглавить производство в Annapurna Animation. В далеко идущих планах Annapurna адаптации новых историй из каталога игр занимают не последнее место.
В игре геймеры управляли котом, обитающим в мире, где давно нет людей, а вместо них обычной жизнью живут роботы. Геймплей состоял из прогулок по неоновому городу, головоломок и боевых столкновений. Кроме того, можно было поточить когти, поспать, потусить с другими котами и обязательно что-нибудь уронить.
Релиз Stray состоялся летом 2022 года на консолях PlayStation и ПК, после чего видеоигра сразу обрела популярность.
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