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Про котика из игры Stray снимут мультфильм

9 сентября
2023 год

Новости кино >>
9 сентября 2023
Нашумевшее приключение от третьего лица Stray обзаведется анимационной версией, сообщает Comic Book.


За производство экранизации игры студии-разработчика Blue Twelve Studio возьмется Annapurna Animation — подразделение издательства Annapurna, отвечающее за создание мультфильмов. Режиссерское кресло анимационной адаптации займет Ник Бруно, работавший над «Нимоной», показанной на стриминговом сервисе Netflix.

К работе над картиной также привлекли продюсера «Нимоны» Джули Закари. Ей предстоит возглавить производство в Annapurna Animation. В далеко идущих планах Annapurna адаптации новых историй из каталога игр занимают не последнее место.



В игре геймеры управляли котом, обитающим в мире, где давно нет людей, а вместо них обычной жизнью живут роботы. Геймплей состоял из прогулок по неоновому городу, головоломок и боевых столкновений. Кроме того, можно было поточить когти, поспать, потусить с другими котами и обязательно что-нибудь уронить.

Релиз Stray состоялся летом 2022 года на консолях PlayStation и ПК, после чего видеоигра сразу обрела популярность.
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№ 1
Pumpkin   9.09.2023 - 17:35
издалека показалось, что кот похож на любимого кота в сапогах))) но по факту что-то прям совсем другое) кстати даже не слышала особенно об этой игре читать далее>>
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Про котика из игры Stray снимут мультфильм фотографии
Про котика из игры Stray снимут мультфильм фотографии
Про котика из игры Stray снимут мультфильм фотографии
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