Джон Фавро снимет полнометражный фильм про Мандалорца и Грогу

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Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек

«Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники

«Гадкий Я - 2»: Про миньонов и детей

Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»

«Страхов у меня сейчас миллион»: Юлия Пересильд об успехе дочери Анны Пересильд

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни