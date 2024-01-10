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Джон Фавро снимет полнометражный фильм про Мандалорца и Грогу

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Новости кино >>
10 января 2024

Принадлежащая кинокомпании Walt Disney студия Lucasfilm анонсировала новый полнометражный фильм во вселенной «Звездных войн», который будет называться «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian & Grogu). Лента станет продолжением сериала «Мандалорец», а режиссером выступит шоураннер оригинала Джон Фавро.

Джон Фавро снимет полнометражный фильм про Мандалорца и Грогу
фото: LucasFilm

«Я люблю рассказывать истории о богатом мире, созданном Джорджем Лукасом. Перспектива перенести Мандалорца и его ученика Грогу на большой экран завораживает», — говорит Фавро.

Фавро будет продюсировать картину вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и создателем «Асоки» и «Мандалорца» Дэйвом Филони. Помимо «Мандалорца и Грогу», в работе находятся еще три фильма по «Звездным войнам», а также второй сезон «Асоки».
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