Джон Фавро снимет полнометражный фильм про Мандалорца и Грогу

Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства»
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
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Принадлежащая кинокомпании Walt Disney студия Lucasfilm анонсировала новый полнометражный фильм во вселенной «Звездных войн», который будет называться «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian & Grogu). Лента станет продолжением сериала «Мандалорец», а режиссером выступит шоураннер оригинала Джон Фавро.
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