Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас»

что почитать?

Новости кино «Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек

Интервью Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым

Лайфстайл Золотой глобус-2024: Розамунд Пайк, Дженнифер Энистон и Леонардо ДиКаприо Церемония вручения премии

Новости кино Звезда «Озарка» Джулия Гарнер присоединилась к касту «Человека-волка» Экранным партнером актрисы станет Кристофер Эбботт

Обзор сериалов «Лада Голд»: Продам «Жигули», не машина – золото! Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)

Интервью Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства» Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами

Спутник телезрителя «Территория»: За туманом и за запахом тайги 8 января, 22:00, Россия 24