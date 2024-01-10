Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас»

10 января
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
10 января 2024
Кейтлин Дивер, известная по хоррору «Никто тебя не спасет» и детективу «Невозможно поверить», присоединилась к касту второго сезона сериала «Одни из нас». Актрисе досталась роль Эбби, главного антагониста истории, сообщает Variety.

Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас»
фото: DiscussingFilm

«Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового уровня, которые воплотят дух героев оригинала. Нет ничего важнее таланта — и мы очень рады, что такая известная исполнительница, как Кейтлин, присоединяется к Педро Паскалю, Белле Рэмси и остальным членам нашей семьи», — заявили соавторы шоу Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

Раннее сообщалось, что Дивер претендовала на роль Элли, но в итоге роль отдали Белле Рэмси. Съемки продолжения сериала должны стартовать в феврале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй сезон адаптации игры «Одни из нас» снимут в Ванкувере
Экранизация игры The Last of Us получит второй сезон
Бесспорная удача: что предлагает экранизация The Last of Us от создателей «Чернобыля»
«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
персоны
Кейтлин ДиверКрэйг МазинПедро ПаскальБелла Рэмси
фильмы
НевероятноеНикто тебя не спасётОдни из нас

анонс

Скорбим

Игорь Болгарин
9 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Игорь Болгарин.
Инесса Муран
7 января ушла из жизни актриса Инесса Муран.
Игорь Жетинёв
6 января ушёл из жизни театральный режиссёр Игорь Жетинёв.
Олег Рябоконь
6 января ушёл из жизни режиссёр Олег Рябоконь.
Виктор Екимовский
6 января ушёл из жизни композитор Виктор Екимовский.

День рождения >>

Вадим Бероев
Полина Давыдова
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Игорь Чернявый
Джемейн Клемент
Хильда Краль
Магнус Креппер
Алексис Лоре
Жорж Маршаль
Сэл Минео
Пол Хенрид
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Последний наёмник
криминальный фильм, триллер
Ирландия, 2023
Проклятие дома с призраками
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Спасти Санту
комедия, семейное кино
Испания, 2023
Стальная хватка
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2023
Турбозавры. Год Дракона
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Ада
драма, молодежный фильм
Россия, 2023
Человек-невидимка. Возвращение
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Каменщик
боевик, триллер, экранизация
Болгария, Греция, США, 2023
Астрал. Новые души
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2022
Отпуск по-корейски
комедия
Сингапур, Южная Корея, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен