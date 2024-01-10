Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас»

«Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового уровня, которые воплотят дух героев оригинала. Нет ничего важнее таланта — и мы очень рады, что такая известная исполнительница, как Кейтлин, присоединяется к Педро Паскалю, Белле Рэмси и остальным членам нашей семьи», — заявили соавторы шоу Крэйг Мазин и Нил Дракманн.
Раннее сообщалось, что Дивер претендовала на роль Элли, но в итоге роль отдали Белле Рэмси. Съемки продолжения сериала должны стартовать в феврале.
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