Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля

Премьера сериала «
Сергий против нечисти. Яга
» с
Еленой Подкаминской
,
Романом Маякиным
и
Лукерьей Ильяшенко
состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 февраля. Это третья часть русского народного фэнтези о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы Кати Земцовой, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Сергий и Катя — единственные герои, которые с успехом бросают вызов фольклорной нечисти, орудующей на улицах современной Москвы. В продолжении истории главной злодейкой и противницей мракоборцев стала Яга — новая героиня в исполнении Елены Подкаминской («
Ева, рожай!
», «
ИП Пирогова
»). К своим ролям вернулись
Ирина Розанова
и
Дмитрий Куличков
, а новых персонажей сыграли
Ян Цапник
,
Дмитрий Красилов
,
Софья Володчинская
и
Михаил Тарабукин
. Также в съемках приняли участие
Яна Кошкина
,
Дмитрий Хрусталев
и
Дмитрий Губерниев
. В режиссерском кресле —
Андрей Волгин
.
Премьера франшизы «
Сергий против нечисти
» состоялась в 2022 году. На фестивале сериалов «Пилот» проект отметили наградой профессионального жюри за «мастерское смешение жанров»: детектив, мистика и черный юмор.
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