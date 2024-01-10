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Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля

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Новости кино >>
10 января 2024
Премьера сериала «Сергий против нечисти. Яга» с Еленой Подкаминской, Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 февраля. Это третья часть русского народного фэнтези о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы Кати Земцовой, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Сергий и Катя — единственные герои, которые с успехом бросают вызов фольклорной нечисти, орудующей на улицах современной Москвы. В продолжении истории главной злодейкой и противницей мракоборцев стала Яга — новая героиня в исполнении Елены Подкаминской («Ева, рожай!», «ИП Пирогова»). К своим ролям вернулись Ирина Розанова и Дмитрий Куличков, а новых персонажей сыграли Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская и Михаил Тарабукин. Также в съемках приняли участие Яна Кошкина, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Губерниев. В режиссерском кресле — Андрей Волгин.

Премьера франшизы «Сергий против нечисти» состоялась в 2022 году. На фестивале сериалов «Пилот» проект отметили наградой профессионального жюри за «мастерское смешение жанров»: детектив, мистика и черный юмор.
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персоны
Андрей ВолгинСофья ВолодчинскаяДмитрий ГуберниевЛукерья ИльяшенкоЯна КошкинаДмитрий КрасиловДмитрий КуличковРоман МаякинЕлена ПодкаминскаяИрина РозановаМихаил ТарабукинДмитрий ХрусталёвЯн Цапник
фильмы
Ева, рожай!ИП ПироговаСергий против нечистиСергий против нечисти. Яга

фотографии >>
Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля фотографии
Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля фотографии
Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля фотографии
Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля фотографии
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