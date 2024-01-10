Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко сразятся с Ягой 1 февраля

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Интервью Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни

Спутник телезрителя «Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает 9 января, 14:10, viju TV1000 русское

Интервью Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым

Лайфстайл Холли Бэйли впервые стала матерью 23-летняя актриса родила сына

Новости кино Звезда «Озарка» Джулия Гарнер присоединилась к касту «Человека-волка» Экранным партнером актрисы станет Кристофер Эбботт

Лайфстайл «Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий

Лайфстайл «Страхов у меня сейчас миллион»: Юлия Пересильд об успехе дочери Анны Пересильд Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»