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Анастасия Сорокина и Андрей Горбачев окажутся в ловушке «Забытой любви»

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10 января 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Забытая любовь», главные роли в которой исполнили Анастасия Сорокина, Андрей Горбачев и Дмитрий Белякин. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анастасия Сорокина и Андрей Горбачев окажутся в ловушке «Забытой любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в отношениях архитекторов Надежды и Андрея наступает сложный период – финансовая нестабильность, проблемы с работой, больная мать Андрея, уход за которой требует денег, а также неудачные попытки завести ребенка. Масла в огонь подливает приезд их успешного однокашника Кирилла, бывшего парня Нади, который приезжает в их городок строить большой торговый центр. Кирилл делает супругам заманчивое предложение: Наде – возглавить компанию, ведущую строительство, а Андрею – стать главным дизайнером его проекта. Они соглашаются, не подозревая, что у Кирилла на их счет есть план: он собирается отомстить Наде, которая 15 лет назад выбрала другого.

«Для Кирилла его несчастная любовь была незакрытым гештальтом. Он добился больших успехов в жизни, но в какой-то момент пришло осознание, что расставание с Надей ему не дает покоя. Он нес в себе ненависть и обиду очень долго, а месть – идеальное оружие в таком случае. На мой взгляд, он из тех людей, которых отрицательные чувства питают и дают сил, но часто жизнь оборачивает эти эмоции против них», — говорит Дмитрий Белякин.

В мелодраме также сыграли Дмитрий Мурашев, Кристина Убелс, Самвел Мужикян, Марк Гаврилов и другие. Режиссером выступил Валерий Ибрагимов.
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Анастасия Сорокина и Андрей Горбачев окажутся в ловушке «Забытой любви» фотографии
Анастасия Сорокина и Андрей Горбачев окажутся в ловушке «Забытой любви» фотографии
Анастасия Сорокина и Андрей Горбачев окажутся в ловушке «Забытой любви» фотографии
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