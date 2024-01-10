Анастасия Сорокина и Андрей Горбачев окажутся в ловушке «Забытой любви»

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Король мемов и один из самых ярких и неоднозначных актеров современности отмечает юбилей

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Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни