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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
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Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение

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11 января 2024

Сериал «Дорохэдоро», основанный на одноименной манге Кю Хаясиды, получит продолжение. От щедрот — лишь анонсирующий постер, на котором изображены Кайман и Никайдо в дверях ресторана «Голодный жук». Других подробностей придется немного подождать.

Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение

Действие комедийного фэнтези разворачивается между двумя мирами: убогим городишком с говорящим названием Дыра и параллельным измерением магов, где эксперименты над людьми — обычное дело. Суровый здоровяк Кайман в результате магических опытов заработал амнезию и потерял голову: теперь на её месте красуется рептилья морда. Чтобы нивелировать заклинание, ящер вместе с лучшей подругой Никайдо охотится и убивает колдунов. Могущественный маг Эн узнает, что огромный рептилоид истребляет его народ, и отправляет в Дыру наемных убийц — апатичного Сина и его мускулистую напарницу Ной.

Читать «Дорохэдоро» и другие аниме для тех, кому нравится «Гарри Поттер»
Манга, написанная и проиллюстрированная Кю Хаясидой, публиковалась на страницах журнала Shogakukan Monthly Ikki с 2000-го по 2018-й, а спустя два года по мотивам «Дорохэдоро» вышла аниме-адаптация от студии MAPPAЧеловек-бензопила», «Магическая битва»). На официальном сайте сериала Хаясида рассказала: «Работа над проектом идет уже довольно длительное время. С момента выхода первого сезона прошло несколько лет, но я с нетерпением жду возможности увидеть его снова. Надеюсь, ваше возвращение в мир «Дорохэдоро» тоже будет захватывающим».

Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение

Постановщиком первого сезона выступил Юитиро ХаясиБезумный азарт», «Юри на льду»). Протагонистов Каймана и Никайдо озвучили Ватару Такаги (титульный Онидзука из «Крутого учителя Онидзуки», Молотоглав из «Ванпанчмена») и Рэйна Кондо (Сакура Коно из «Хоримии», Кармилла из «Фарса из убийства девушки-нежити»), голосом Эн стал Кэнъю Хориути (Лотус Хумолт из «Черного клевера», Сасаки из «Банановой рыбки»), а сэйю Сина и Ной — Ёсимаса Хосоя (Ророку из «Короля огненной охоты», Коити Цудзи из «Дзюндзи Ито: Маньяк») и Юсукэ Кобаяси (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна», Томо Ясака из сериала «Моя возлюбленная забыла свои очки»). Вернется ли творческая группа и сэйю оригинального сериала к работе над сиквелом пока неизвестно, но мы, скрестив пальцы, надеемся на лучшее.

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Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение фотографии
Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение фотографии
Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение фотографии
Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение фотографии
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Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

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