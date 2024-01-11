Рептилоиды возвращаются: сериал «Дорохэдоро» получит продолжение

Сериал «Дорохэдоро
», основанный на одноименной манге Кю Хаясиды
, получит продолжение. От щедрот — лишь анонсирующий постер
, на котором изображены Кайман
и Никайдо
в дверях ресторана «Голодный жук». Других подробностей придется немного подождать.
Действие комедийного фэнтези разворачивается между двумя мирами: убогим городишком с говорящим названием Дыра и параллельным измерением магов, где эксперименты над людьми — обычное дело. Суровый здоровяк Кайман в результате магических опытов заработал амнезию и потерял голову: теперь на её месте красуется рептилья морда. Чтобы нивелировать заклинание, ящер вместе с лучшей подругой Никайдо охотится и убивает колдунов. Могущественный маг Эн
узнает, что огромный рептилоид истребляет его народ, и отправляет в Дыру наемных убийц — апатичного Сина
и его мускулистую напарницу Ной
.
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«Дорохэдоро» и другие аниме для тех, кому нравится «Гарри Поттер»
Манга, написанная и проиллюстрированная Кю Хаясидой, публиковалась на страницах журнала Shogakukan Monthly Ikki
с 2000-го по 2018-й, а спустя два года по мотивам «Дорохэдоро» вышла аниме-адаптация от студии MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Магическая битва
»). На официальном сайте
сериала Хаясида рассказала: «Работа над проектом идет уже довольно длительное время. С момента выхода первого сезона прошло несколько лет, но я с нетерпением жду возможности увидеть его снова. Надеюсь, ваше возвращение в мир «Дорохэдоро» тоже будет захватывающим»
.
Постановщиком первого сезона выступил Юитиро Хаяси
(«Безумный азарт
», «Юри на льду
»). Протагонистов Каймана и Никайдо озвучили Ватару Такаги
(титульный Онидзука из «Крутого учителя Онидзуки
», Молотоглав из «Ванпанчмена
») и Рэйна Кондо
(Сакура Коно
из «Хоримии
», Кармилла
из «Фарса из убийства девушки-нежити
»), голосом Эн стал Кэнъю Хориути
(Лотус Хумолт из «Черного клевера
», Сасаки из «Банановой рыбки
»), а сэйю Сина и Ной — Ёсимаса Хосоя
(Ророку
из «Короля огненной охоты
», Коити Цудзи
из «Дзюндзи Ито: Маньяк
») и Юсукэ Кобаяси
(Сэнку Исигами
из «Доктора Стоуна
», Томо Ясака
из сериала «Моя возлюбленная забыла свои очки
»). Вернется ли творческая группа
и сэйю
оригинального сериала к работе над сиквелом пока неизвестно, но мы, скрестив пальцы, надеемся на лучшее.
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